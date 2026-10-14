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Er is een nieuwe The Witcher 3 Remastered hotfix, Switch 2-spelers moeten wachten

Door Rudy Wijnberg
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CD Projekt Red heeft wederom een update live gezet voor The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Dit keer betreft het The Witcher 3: Wild Hunt Remastered-hotfix 5.01b die de game verder moet stabiliseren op PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro. De reacties zijn echter niet mals. De community blijft namelijk vragen naar de Nintendo Switch 2-update.

Hotfix 5.01b moet The Witcher 3: Wild Hunt Remastered stabieler doen draaien op PlayStation-consoles. Mocht je een uitgebreide lijst met patchnotes verwachten, dan moet ik je teleurstellen. Die is er namelijk niet. Reacties onder de post van CDPR zijn er echter genoeg. Zo staan de reacties vol met verzoeken en vragen om een Nintendo Switch 2-update. Het PR-team zit er echter bovenop. Hierbij is de samenvatting dat de Nintendo Switch 2-update voor The Witcher 3: Wild Hunt Remastered nog even op zich laat wachten, maar dat er hard aan gewerkt wordt.

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Hoe denk jij over The Witcher 3: Wild Hunt Remastered? Is deze remaster een gevalletje Cyberpunk 2077 waarbij CDPR maandenlang heeft gewerkt aan het afmaken van een product dat niet af was, of heb jij nergens last van? Laat het weten in de comments!

Bron: CD Projekt Red
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2784 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Witcher III: Wild Hunt
Winnaar
The Witcher III: Wild Hunt

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

Bandai Namco

Release

19 mei 2015

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Jammer maar kwam er nog steeds niet in, xit vrij weinig verschil tussen deze versie en de complete edition.

De game blijft aanvoelen alsof ie uit 2015 is.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Nog even een half jaartje wachten, dan is ie wel lekker speelbaar op de Switch 2

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Ik ga 'm waarschijnlijk pas spelen nadat ik klaar ben met de Ocarina of Time remake, maar ik heb de Switch 2 versie even kort opgestart. Ik vond die best soepel lopen, maar wel heel veel motion blur. Dus ik ga 'm waarschijnlijk gewoon weer op PC spelen.

0
Avatar oolong
oolong
lvl1 Press Start
3 uur geleden

Afgelopen weekend deze even opgestart, het ziet er echt top uit. Maar ik weet dat ik deze game voor 19 november niet uitgespeeld krijg. Dan volgend jaar maar, zodra de nieuwe DLC er is

0
Avatar N1cksnut-nl
N1cksnut-nl
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

Nee voor mij is de game tot nu toe goed speelbaar, het is geen gevalletje cyberpunk. Btw the witcher 3 was ook erg buggy bij launch, zo erg dat ik een game breaking bug had met de main quest.

0
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