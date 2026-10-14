Er is een nieuwe The Witcher 3 Remastered hotfix, Switch 2-spelers moeten wachten
CD Projekt Red heeft wederom een update live gezet voor The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Dit keer betreft het The Witcher 3: Wild Hunt Remastered-hotfix 5.01b die de game verder moet stabiliseren op PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro. De reacties zijn echter niet mals. De community blijft namelijk vragen naar de Nintendo Switch 2-update.
Hotfix 5.01b moet The Witcher 3: Wild Hunt Remastered stabieler doen draaien op PlayStation-consoles. Mocht je een uitgebreide lijst met patchnotes verwachten, dan moet ik je teleurstellen. Die is er namelijk niet. Reacties onder de post van CDPR zijn er echter genoeg. Zo staan de reacties vol met verzoeken en vragen om een Nintendo Switch 2-update. Het PR-team zit er echter bovenop. Hierbij is de samenvatting dat de Nintendo Switch 2-update voor The Witcher 3: Wild Hunt Remastered nog even op zich laat wachten, maar dat er hard aan gewerkt wordt.
Hoe denk jij over The Witcher 3: Wild Hunt Remastered? Is deze remaster een gevalletje Cyberpunk 2077 waarbij CDPR maandenlang heeft gewerkt aan het afmaken van een product dat niet af was, of heb jij nergens last van? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Nog even een half jaartje wachten, dan is ie wel lekker speelbaar op de Switch 2
Nee voor mij is de game tot nu toe goed speelbaar, het is geen gevalletje cyberpunk. Btw the witcher 3 was ook erg buggy bij launch, zo erg dat ik een game breaking bug had met de main quest.
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