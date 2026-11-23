Rockstar onthult waarom Jason in GTA 6 zo weinig zegt
Jason uit GTA 6 is geen typisch personage dat je in andere Grand Theft Auto-games tegenkomt. De ietwat ingetogen wederhelft van Lucia is een man van weinig woorden, maar dat heeft een reden. Net zoals vele andere onderdelen uit de game is Jasons persoonlijkheid ook gebaseerd op het echte leven.
Jason Duval, de ruige, chille en vooral ietwat nonchalante 'held' uit Grand Theft Auto VI, is geen persoonlijkheid die continu aan het ratelen is. De stoïcijnse protagonist is niet zozeer op één persoon gebaseerd, maar op meerdere inspiratiebronnen. Jason ontleent zijn persoonlijkheid namelijk deels aan Doc McCoy uit The Getaway (1972), gespeeld door Steve McQueen. Deze persoonlijkheid sloot goed aan op het onderzoek van Rockstar omtrent de veteranen uit het leger, waaronder die van de elite-eenheid 'Army Rangers'. Een groep bikkelharde mannen die volgens het onderzoek van Rockstar enkel spreken wanneer noodzakelijk. Zo zegt Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative, het volgende tegen Destructoid:
Wat vind jij van Jason? Spreekt zijn stilte boekdelen, of heb je liever een kwebbelkous? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik vind Jason en Lucia sterk geschreven. Ze hebben beide een echte persoonlijkheid, alle voorgaande speelbare personages van gta waren kartonnen dozen.
Jason & Lucia zijn de eerste gta protagonisten waarmee ik het gevoel heb dat ik er echt een band mee heb, door de trage start leer je ze goed kennen. In dat opzicht zijn ze vergelijkbaar met Arthur Morgan.
Trevor, Nico, Johnny, Michael, Luis, Tommy, Claude, Victor, CJ en Toni, waren playmobile voor mij, did not care they got beat up, killed of wat dan ook. Lucia en Jason daarentegen zie ik echt als levende wezens.
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