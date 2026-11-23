Jason uit GTA 6 is geen typisch personage dat je in andere Grand Theft Auto-games tegenkomt. De ietwat ingetogen wederhelft van Lucia is een man van weinig woorden, maar dat heeft een reden. Net zoals vele andere onderdelen uit de game is Jasons persoonlijkheid ook gebaseerd op het echte leven.

Jason Duval, de ruige, chille en vooral ietwat nonchalante 'held' uit Grand Theft Auto VI, is geen persoonlijkheid die continu aan het ratelen is. De stoïcijnse protagonist is niet zozeer op één persoon gebaseerd, maar op meerdere inspiratiebronnen. Jason ontleent zijn persoonlijkheid namelijk deels aan Doc McCoy uit The Getaway (1972), gespeeld door Steve McQueen. Deze persoonlijkheid sloot goed aan op het onderzoek van Rockstar omtrent de veteranen uit het leger, waaronder die van de elite-eenheid 'Army Rangers'. Een groep bikkelharde mannen die volgens het onderzoek van Rockstar enkel spreken wanneer noodzakelijk. Zo zegt Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative, het volgende tegen Destructoid:

When we decided we wanted to tell a story about a couple on the run, we looked at all the similar kinds of movies, and one of the ones that really stood out was Peckinpah’s The Getaway. Steve McQueen was famous for pulling lines out of scripts and saying things with his presence alone, [...] This also resonated with the research we were doing around veterans and particularly former Army Rangers (in our world we call them Marauders). These guys typically aren’t running their mouths or reacting to something unless it’s strictly necessary, while still being strong and still asserting themselves. Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative (via Destructoid)

Wat vind jij van Jason? Spreekt zijn stilte boekdelen, of heb je liever een kwebbelkous? Laat het weten in de comments!