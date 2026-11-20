'Weird Al' Yankovic is een radiohost in Grand Theft Auto VI
De muzikant Alfred Matthew Yankovic, die beter bekendstaat als 'Weird Al', speelt een prominente rol in GTA VI. Dit laat de beste man weten via zijn BlueSky-profiel.
Wie kent hem niet? 'Weird Al' Yankovic verwierf bekendheid nadat hij hilarische parodieliedjes schreef en ook zelf uitvoerde. Zijn catalogus is tegenwoordig behoorlijk indrukwekkend te noemen. Denk maar aan Amish Paradise (Gangsta's Paradise), White & Nerdy (Ridin'), Eat It (Beat It), Fat (Bad) en vele andere nummers. En het is niet alsof de man niks over muziek weet. Naast de komische insteek heeft hij absoluut verstand van zaken, iets wat tot zijn recht komt in GTA VI. Hij host namelijk het non-stop 80's radiokanaal Vice City FM om ervoor te zorgen dat je plezante deuntjes hebt tijdens je criminele activiteiten. Overigens kan je hem ook spotten als de stem van de Burger Shot-reclames.
GTA VI is nu beschikbaar op de PlayStation 5 en XBOX Series X|S. Waren er bekende namen binnen de cast die jou opvielen? Laat het vooral weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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