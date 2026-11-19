Dit zijn de winnaars van de Dutch Game Awards 2026
De winnaars van de Dutch Game Awards 2026 zijn bekendgemaakt. De awardshow vond plaats tijdens de Dutch Game Week in het Chassé Theater te Breda.
De winnaars van het jaarlijkse, oer-Hollandse evenement krijgen hun welverdiend plekje in de schijnwerpers. Allerlei soorten prijzen komen aan bod: van beste kunst en technologie, tot het meest ambitieuze studentenproject. Echter, de grootste winnaar draagt de naam Galaxy Grove. De studio die werd opgericht in 2022 door game-veteraan Joost van Dongen krijgt de Best Game-award overhandigd wegens hun werk aan de strategie-simulatiegame Town to City. Het volledige overzicht lees je hieronder:
- Best Game: Town to City van Galaxy Grove
- Best Audio: Town to City van Galaxy Grove
- Best Art: Moonlight Peaks van Little Chicken
- Best Narrative: SIRE van heartcase
- Best Game Design: Bonnie Bear Saves Frogtime van Bonte Avond
- Best Technology: DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - PC Version van Nixxes Software
- Best Debut: Legacy of Orsinium van Veelpoot
- Best Applied: Playful Experience Ritme Robot van Monobanda
- Best Applied: Impact Laptitude van Grendel
- Best Student Game: DON’T BLINK van HKU
Onze felicitaties gaan uit naar alle winnaars! Ben je nou benieuwd geworden naar deze titels en andere genomineerden? Check dan de grote Dutch Game Awards Steam-sale die wordt georganiseerd via de bronvermelding.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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