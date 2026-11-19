De winnaars van de Dutch Game Awards 2026 zijn bekendgemaakt. De awardshow vond plaats tijdens de Dutch Game Week in het Chassé Theater te Breda.

De winnaars van het jaarlijkse, oer-Hollandse evenement krijgen hun welverdiend plekje in de schijnwerpers. Allerlei soorten prijzen komen aan bod: van beste kunst en technologie, tot het meest ambitieuze studentenproject. Echter, de grootste winnaar draagt de naam Galaxy Grove. De studio die werd opgericht in 2022 door game-veteraan Joost van Dongen krijgt de Best Game-award overhandigd wegens hun werk aan de strategie-simulatiegame Town to City. Het volledige overzicht lees je hieronder:

Best Game : Town to City van Galaxy Grove

Best Audio : Town to City van Galaxy Grove

Best Art : Moonlight Peaks van Little Chicken

Best Narrative : SIRE van heartcase

Best Game Design : Bonnie Bear Saves Frogtime van Bonte Avond

Best Technology : DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - PC Version van Nixxes Software

Best Debut : Legacy of Orsinium van Veelpoot

Best Applied: Playful Experience Ritme Robot van Monobanda

Best Applied: Impact Laptitude van Grendel

Best Student Game : DON’T BLINK van HKU

Onze felicitaties gaan uit naar alle winnaars! Ben je nou benieuwd geworden naar deze titels en andere genomineerden? Check dan de grote Dutch Game Awards Steam-sale die wordt georganiseerd via de bronvermelding.