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Death Stranding 2 spoelt aan bij PlayStation Plus Game Catalog november 2026

Door Bram Noteboom
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De PlayStation Plus Game Catalog van november 2026 is bekendgemaakt met een hoofdrol voor Death Stranding 2. De actie-avonturengame van Kojima Productions staat gereed als het paradepaardje van de line-up.

Death Stranding 2, die in z'n volledigheid ook wel eens 'On The Beach' wordt genoemd, kwam in 2025 te verschijnen en kon rekenen op een waanzinnige receptie van zowel spelers als de pers. Het avontuur moet je echter wel liggen, want het is volledig in lijn met het eerdere werk van Hideo Kojima een unieke onderneming met bijzondere gameplay-mechanics, waarbij het bezorgen van pakketjes een centraal onderdeel vormt. Mocht dat je niet liggen, niet getreurd. Er zijn ook andere releases binnen de PlayStation Plus Game Catalog van november 2026. Hieronder lees je het volledige overzicht:

  • Death Stranding 2: On the Beach | PS5
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4
  • Atomfall | PS5, PS4
  • Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5
  • Trepang2 | PS5
  • MotoGP 26 | PS5
  • Hell Let Loose | PS5
  • Cricket 26 – The Official Game of the Ashes | PS5, PS4
  • Soul Reaver 2 | PS5, PS4 (PlayStation Premium)
  • Freedom Wars Remastered | PS5, PS4 (PlayStation Premium)

PlayStation Plus Game Catalog for November 2026 Death Stranding 2

De games zijn te downloaden vanaf 17 november 2026. Je kan dit echter niet doen via de pc-app van PlayStation Plus, want deze wordt offline gehaald. Zijn er titels binnen deze line-up die je gaat opstarten? Laat het gerust weten.

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5823 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Death Stranding 2: On The Beach
Genomineerd
Death Stranding 2: On The Beach

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Kojima Productions

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

26 juni 2025

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
12 minuten geleden

Goeie toevoeging wel voor wie die service heeft 👊🏼

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