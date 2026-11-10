Death Stranding 2 spoelt aan bij PlayStation Plus Game Catalog november 2026

De PlayStation Plus Game Catalog van november 2026 is bekendgemaakt met een hoofdrol voor Death Stranding 2. De actie-avonturengame van Kojima Productions staat gereed als het paradepaardje van de line-up.

Death Stranding 2, die in z'n volledigheid ook wel eens 'On The Beach' wordt genoemd, kwam in 2025 te verschijnen en kon rekenen op een waanzinnige receptie van zowel spelers als de pers. Het avontuur moet je echter wel liggen, want het is volledig in lijn met het eerdere werk van Hideo Kojima een unieke onderneming met bijzondere gameplay-mechanics, waarbij het bezorgen van pakketjes een centraal onderdeel vormt. Mocht dat je niet liggen, niet getreurd. Er zijn ook andere releases binnen de PlayStation Plus Game Catalog van november 2026. Hieronder lees je het volledige overzicht:

Death Stranding 2: On the Beach | PS5

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4

Atomfall | PS5, PS4

Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5

Trepang2 | PS5

MotoGP 26 | PS5

Hell Let Loose | PS5

Cricket 26 – The Official Game of the Ashes | PS5, PS4

Soul Reaver 2 | PS5, PS4 (PlayStation Premium)

Freedom Wars Remastered | PS5, PS4 (PlayStation Premium)

De games zijn te downloaden vanaf 17 november 2026. Je kan dit echter niet doen via de pc-app van PlayStation Plus, want deze wordt offline gehaald. Zijn er titels binnen deze line-up die je gaat opstarten? Laat het gerust weten.