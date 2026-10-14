Mafia: The Old Country breidt PlayStation Plus Game Catalog voor oktober 2026 uit

De line-up van de PlayStation Plus Game Catalog voor oktober 2026 is onthuld. Check hier welke games worden toegevoegd!

Sony hoopt spelers deze maand te verwennen met een aantal grote titels, waarbij de focus ditmaal komt te liggen op de filmische actie-avonturengames. De meest verrassend entree moet toch wel Mafia: The Old Country zijn. De titel kwam in augustus 2025 te verschijnen en dient dan ook als een toevoeging aan de PlayStation Plus Game Catalog die vrij recent nog is uitgekomen. Verder komen er ook andere bewezen klassiekers voorbij, zoals Horizon Forbidden West en Tales of Arise. De gehele collectie vind je hieronder:

Mafia: The Old Country | PS5

Horizon Forbidden West | PS5, PS4

Mycopunk | PS5

Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4

The Midnight Walk | PS5

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5

Dino Crisis 2 | PS5, PS4 (PlayStation Premium)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4 (PlayStation Premium)

De bovenstaande games zijn te downloaden vanaf 20 oktober 2026. Je hebt daarvoor een PlayStation Plus Extra- en/of Premium-abonnement nodig. Verder geeft Sony een aantal extra's vrij wegens Halloween. Diverse nieuwe 'Game Trials' worden beschikbaar gemaakt voor leden van het PlayStation Plus-programma. Daarnaast worden HorrorFest Packs, Dead by Daylight Community Challenge 2 Plus Exclusive Pack en korting op specifieke horrorfilms onderdeel van de deal.