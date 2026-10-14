Mafia: The Old Country breidt PlayStation Plus Game Catalog voor oktober 2026 uit
De line-up van de PlayStation Plus Game Catalog voor oktober 2026 is onthuld. Check hier welke games worden toegevoegd!
Sony hoopt spelers deze maand te verwennen met een aantal grote titels, waarbij de focus ditmaal komt te liggen op de filmische actie-avonturengames. De meest verrassend entree moet toch wel Mafia: The Old Country zijn. De titel kwam in augustus 2025 te verschijnen en dient dan ook als een toevoeging aan de PlayStation Plus Game Catalog die vrij recent nog is uitgekomen. Verder komen er ook andere bewezen klassiekers voorbij, zoals Horizon Forbidden West en Tales of Arise. De gehele collectie vind je hieronder:
- Mafia: The Old Country | PS5
- Horizon Forbidden West | PS5, PS4
- Mycopunk | PS5
- Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4
- The Midnight Walk | PS5
- Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4
- Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5
- Dino Crisis 2 | PS5, PS4 (PlayStation Premium)
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4 (PlayStation Premium)
De bovenstaande games zijn te downloaden vanaf 20 oktober 2026. Je hebt daarvoor een PlayStation Plus Extra- en/of Premium-abonnement nodig. Verder geeft Sony een aantal extra's vrij wegens Halloween. Diverse nieuwe 'Game Trials' worden beschikbaar gemaakt voor leden van het PlayStation Plus-programma. Daarnaast worden HorrorFest Packs, Dead by Daylight Community Challenge 2 Plus Exclusive Pack en korting op specifieke horrorfilms onderdeel van de deal.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik vind PS plus weinig van toegevoegde waarde. Veelal oudere games en nieuwe releases worden soms pas na 1 of 2 jaar toegevoegd.
En dat voor ruim 18 euro per maand. Mij niet gezien. Als ik dat vergelijk met Gamepass - wat ook day one releases online zet voor nagenoeg hetzelfde bedrag - dan zou de keuze snel gemaakt zijn (als ik een XBOX series X had🤣)
Prima games hoor, maar wat heb je aan een dienst als PS Plus als je alleen maar oude games krijgt? Games als Mafia en Horizon kan je op Marktplaats ook wel voor weinig geld kopen en dan kan je ze zelfs bezitten.
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