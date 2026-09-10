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gamescom 2026

RuneScape: Dragonwilds lanceert in PlayStation Plus Game Catalogus september 2026

Door Bram Noteboom
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De PlayStation Plus Game Catalogus wordt wederom flink uitgebreid. De line-up van september 2026 kent zowel hidden gems als grote titels.

En zo zien we deze selecties natuurlijk graag. Van games met een groter formaat tot intiemere indietitels; er is voor iedereen wat beschikbaar in de PlayStation Plus Game Catalogus. We zetten RuneScape: Dragonwilds even extra in de schijnwerpers, want de 1.0-release (en dus de console-versie) is meteen te spelen via zowel PlayStation Plus als XBOX Game Pass. Jagex heeft een duidelijk plan van aanpak en wil ook in de consolemarkt impact maken. De gehele line-up van de PlayStation Plus Game Catalogus van september 2026 lees je hieronder:

  • RuneScape: Dragonwilds | PS5
  • WWE 2K26 | PS5
  • Ball x Pit | PS5
  • Date Everything! | PS5
  • Slitterhead | PS5, PS4
  • Ninja Gaiden: Ragebound | PS5, PS4
  • Dungeons of Hinterberg | PS5, PS4
  • Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4
  • Mega Man X Command Mission | PS5, PS4 (PlayStation Premium)
  • Metro Redux | PS4 (PlayStation Premium)

PlayStation Plus Game Catalogus september 2026

De games zijn te spelen vanaf 15 september 2026 op de bijbehorende PlayStation-consoles. Welke start jij graag op?

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5458 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds

Ontwikkelaar

Jagex

Uitgever

Jagex

Release

15 april 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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