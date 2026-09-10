RuneScape: Dragonwilds lanceert in PlayStation Plus Game Catalogus september 2026
De PlayStation Plus Game Catalogus wordt wederom flink uitgebreid. De line-up van september 2026 kent zowel hidden gems als grote titels.
En zo zien we deze selecties natuurlijk graag. Van games met een groter formaat tot intiemere indietitels; er is voor iedereen wat beschikbaar in de PlayStation Plus Game Catalogus. We zetten RuneScape: Dragonwilds even extra in de schijnwerpers, want de 1.0-release (en dus de console-versie) is meteen te spelen via zowel PlayStation Plus als XBOX Game Pass. Jagex heeft een duidelijk plan van aanpak en wil ook in de consolemarkt impact maken. De gehele line-up van de PlayStation Plus Game Catalogus van september 2026 lees je hieronder:
- RuneScape: Dragonwilds | PS5
- WWE 2K26 | PS5
- Ball x Pit | PS5
- Date Everything! | PS5
- Slitterhead | PS5, PS4
- Ninja Gaiden: Ragebound | PS5, PS4
- Dungeons of Hinterberg | PS5, PS4
- Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4
- Mega Man X Command Mission | PS5, PS4 (PlayStation Premium)
- Metro Redux | PS4 (PlayStation Premium)
De games zijn te spelen vanaf 15 september 2026 op de bijbehorende PlayStation-consoles. Welke start jij graag op?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Downloadnieuws
RuneScape: Dragonwilds verschijnt 15 september op Xbox Game Pass
RuneScape: Dragonwilds verschijnt op 15 september 2026 op Xbox Game Pass. De survivalgame verlaat de Early Access met de nieuwe Scorned Wilderness-update.1 reactie
-
Trailer
Update RuneScape: Dragonwilds krijgt releasedatum op consoles
Runescape: Dragonwilds verlaat dit najaar de early access-periode. De game verschijnt op 15 september officieel voor pc en consoles!3 reacties
-
Trailer
Fellhollow is de nieuwe regio in RuneScape: Dragonwilds
Runescape: Dragonwilds heeft een grote update gekregen. Ga op ontdekking in het mysterieuze Fellhorn, waar je oog in oog komt te staan met heel wat...0 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds is uit het niets verschenen en daardoor hebben wij alle belangrijke informatie over de huidige staat van de game op een rijtje...0 reacties