RuneScape: Dragonwilds verschijnt 15 september op Xbox Game Pass

Xbox Game Pass kan een klapper gebruiken. Naast de line-up van augustus met onder andere Resonance: A Plague Tale Legacy heeft Xbox nog een leuke verrassing voor ons. Op 15 september verschijnt namelijk RuneScape: Dragonwilds op Xbox Game Pass.

Dat de openwereld-, co-op-, crafting- en survivalgame voor PlayStation Plus Extra en Premium komt te verschijnen, was reeds bekend, maar Xbox laat het daar niet bij zitten. De groene reus kondigt namelijk zojuist aan dat RuneScape: Dragonwilds op dag één verschijnt voor Xbox Game Pass. Op 15 september verlaat de game zijn Early Access nadat deze ruim 1 miljoen keer is verkocht. De 1.0-release bevat de nieuwe Scorned Wilderness-update en natuurlijk alle content die al is verschenen voor de game.

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RuneScape: Dragonwilds verschijnt op 15 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series Nintendo Switch 2 en pc.