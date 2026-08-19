RuneScape: Dragonwilds verschijnt 15 september op Xbox Game Pass
Xbox Game Pass kan een klapper gebruiken. Naast de line-up van augustus met onder andere Resonance: A Plague Tale Legacy heeft Xbox nog een leuke verrassing voor ons. Op 15 september verschijnt namelijk RuneScape: Dragonwilds op Xbox Game Pass.
Dat de openwereld-, co-op-, crafting- en survivalgame voor PlayStation Plus Extra en Premium komt te verschijnen, was reeds bekend, maar Xbox laat het daar niet bij zitten. De groene reus kondigt namelijk zojuist aan dat RuneScape: Dragonwilds op dag één verschijnt voor Xbox Game Pass. Op 15 september verlaat de game zijn Early Access nadat deze ruim 1 miljoen keer is verkocht. De 1.0-release bevat de nieuwe Scorned Wilderness-update en natuurlijk alle content die al is verschenen voor de game.
RuneScape: Dragonwilds verschijnt op 15 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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