RuneScape: Dragonwilds 1.0 nu beschikbaar, dit moet je weten
Na bijna anderhalf jaar in early access te hebben gezeten, is de RuneScape: Dragonwilds 1.0-release eindelijk hier. Mocht je compleet nieuw zijn in de game of al een tijdje niet hebben gespeeld, dan is er flink wat om naar uit te kijken. Dat zien we in onderstaande overview van de 1.0-update.
RuneScape: Dragonwilds 1.0 lanceert vandaag, 15 september 2026, voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De volledige release bevat een flink aantal updates. Zo is het bouwsysteem uitgebreid, waardoor het makkelijker is om gebouwen uit de grond te stampen. Ook de combat ziet de nodige verbeteringen. De nieuwe ervaring moet de combat verder stroomlijnen en de momenten van actie dynamischer laten aanvoelen. De update bevat echter nog veel meer aanpassingen. Zo zijn er nieuwe vijanden, worden wands als wapens toegevoegd, zijn er nieuwe raids en nog veel meer.
RuneScape: Dragonwilds is nu beschikbaar op consoles en pc. Mocht je over Xbox Game Pass Premium/ Ultimate of PlayStation Plus Extra/ Premium beschikken, dan is de game ‘gratis’ te spelen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Super tof! Maar ik vind het eten/drinken systeem verschrikkelijk. Windrose pakt dit vele malen beter aan en beleef ik daardoor ook veel meer plezier aan.
Tof, maar eerst in de 1.0 van valheim duiken met vrienden