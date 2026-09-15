Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

RuneScape: Dragonwilds 1.0 nu beschikbaar, dit moet je weten

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Na bijna anderhalf jaar in early access te hebben gezeten, is de RuneScape: Dragonwilds 1.0-release eindelijk hier. Mocht je compleet nieuw zijn in de game of al een tijdje niet hebben gespeeld, dan is er flink wat om naar uit te kijken. Dat zien we in onderstaande overview van de 1.0-update.

RuneScape: Dragonwilds 1.0 lanceert vandaag, 15 september 2026, voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De volledige release bevat een flink aantal updates. Zo is het bouwsysteem uitgebreid, waardoor het makkelijker is om gebouwen uit de grond te stampen. Ook de combat ziet de nodige verbeteringen. De nieuwe ervaring moet de combat verder stroomlijnen en de momenten van actie dynamischer laten aanvoelen. De update bevat echter nog veel meer aanpassingen. Zo zijn er nieuwe vijanden, worden wands als wapens toegevoegd, zijn er nieuwe raids en nog veel meer.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

RuneScape: Dragonwilds is nu beschikbaar op consoles en pc. Mocht je over Xbox Game Pass Premium/ Ultimate of PlayStation Plus Extra/ Premium beschikken, dan is de game ‘gratis’ te spelen.

Bron: Jagex
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2603 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds

Ontwikkelaar

Jagex

Uitgever

Jagex

Release

15 april 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar HennieBV
HennieBV
lvl1 Press Start
1 uur geleden

Super tof! Maar ik vind het eten/drinken systeem verschrikkelijk. Windrose pakt dit vele malen beter aan en beleef ik daardoor ook veel meer plezier aan.

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Tof, maar eerst in de 1.0 van valheim duiken met vrienden

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord