Dit moet je weten voor de launch van Blackwood: Act 1

Attrito M7's Blackwood: Act 1 verschijnt op 16 september voor pc. De gun-foo-game draait om spectaculaire actie en beloont spelers die agressief spelen. Er zijn echter een aantal tips die de ontwikkelaar wil meegeven voordat je aan je avontuur begint.

Blackwood staat al geruime tijd op mijn lijstje. Niet per se omdat de game er goed uitziet, maar omdat Blackwood een aantal toffe dingen weet te combineren. In de game spelen we als Anton, eigenaar van een videotheek by day, huurmoordenaar by night. In de game staat gun-foo centraal. Hierbij combineren we gunplay met spectaculaire hand-to-handcombat, zoals we dat kennen van John Wick. Zo zien we ook in onderstaande gameplayvideo, waarin een aantal tips worden meegegeven.

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Zo is het mogelijk om tussen de actie door te checken hoeveel kogels er nog in je magazijn zitten. Handig, want op hogere moeilijkheidsgraden is het de bedoeling dat je de geloste schoten bijhoudt. Ook zien we meer van de environmental combat, waarbij we alles om ons heen kunnen gebruiken als wapen. De belangrijkste tip volgt echter aan het einde van de video. Door te slapen sla je namelijk je progressie op. Doe je dat niet en sluit je af zonder een dutje te doen, dan verlies je alle progressie die je die in-game dag hebt gemaakt.

Blackwood: Act 1 verschijnt op 16 september voor pc.