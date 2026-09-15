Dit moet je weten voor de launch van Blackwood: Act 1
Attrito M7's Blackwood: Act 1 verschijnt op 16 september voor pc. De gun-foo-game draait om spectaculaire actie en beloont spelers die agressief spelen. Er zijn echter een aantal tips die de ontwikkelaar wil meegeven voordat je aan je avontuur begint.
Blackwood staat al geruime tijd op mijn lijstje. Niet per se omdat de game er goed uitziet, maar omdat Blackwood een aantal toffe dingen weet te combineren. In de game spelen we als Anton, eigenaar van een videotheek by day, huurmoordenaar by night. In de game staat gun-foo centraal. Hierbij combineren we gunplay met spectaculaire hand-to-handcombat, zoals we dat kennen van John Wick. Zo zien we ook in onderstaande gameplayvideo, waarin een aantal tips worden meegegeven.
Zo is het mogelijk om tussen de actie door te checken hoeveel kogels er nog in je magazijn zitten. Handig, want op hogere moeilijkheidsgraden is het de bedoeling dat je de geloste schoten bijhoudt. Ook zien we meer van de environmental combat, waarbij we alles om ons heen kunnen gebruiken als wapen. De belangrijkste tip volgt echter aan het einde van de video. Door te slapen sla je namelijk je progressie op. Doe je dat niet en sluit je af zonder een dutje te doen, dan verlies je alle progressie die je die in-game dag hebt gemaakt.
Blackwood: Act 1 verschijnt op 16 september voor pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Blackwood-gameplay toont gebruik en onderhoud van wapens
AttritoM7 Productions gaat de samenwerking aan met IGN en geeft een uitgebreide trailer uit over het wapengebruik in de aanstaande actiegame Blackwood.0 reacties
-
Gameplay
Blackwood deelt rake klappen uit in Melee combat overview
Blackwood is nog altijd in productie. Ontwikkelaar AttritoM7 laat namelijk middels een melee combat showcase zien dat Anton rake klappen kan uitdelen!0 reacties
-
Gameplay
John Wick-like Blackwood is John Wick zonder John Wick
In het derde kwartaal van 2026 moet Blackwood verschijnen. Overdag verkopen we DVD's maar 's avonds beunen we, á la John Wick, bij als huurmoordenaar.7 reacties
-
Trailer
Ontketen je innerlijke John Wick in BLACKWOOD
AttritoM7 Productions heeft een behoorlijk interessante gameplaytrailer van BLACKWOOD voor je klaarstaan, mits je houdt van harde actiegames, zoals Max...0 reacties
Oh wow iemand curb stompen en hij is ook nog eens getint gedurfd hoor
Ah bah, slapen om te saven. Doe toch gewoon een F5 optie!