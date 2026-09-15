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JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON lanceert pas in 2027

Door Bram Noteboom
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In de tweede gameplaytrailer van JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON zien we nieuwe beelden, maar ook een verschoven releasewindow. Dit laten SHUEISHA GAMES en poncle (Vampire Survivors) weten.

In juni 2026 werd JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON oorspronkelijk uit de doeken gedaan tijdens de Nintendo Direct. Via de aankondigingstrailer werd eerst een releasewindow van 2026 gecommuniceerd, maar deze is komen te vervallen. Je moet nog iets meer geduld opbrengen om met deze survivor-like battle royale aan de slag te kunnen. De onderstaande trailer geeft dan wel weer nieuwe inzichten. Zo komen beelden uit de anime voorbij, worden de diverse personages in de schijnwerpers gezet en kun je genieten van rappe gameplaybeelden. JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON heeft meer dan twintig speelbare helden in huis en dat is maar goed ook, want de gameplay schiet alle kanten op. Soms werk je samen, soms knok je tegen elkaar; al is een confrontatie met een van de vele eindbazen onvermijdelijk.

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JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: SHUEISHA GAMES
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5492 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON
JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON

Ontwikkelaar

poncle

Uitgever

SHUEISHA GAMES

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

WAAROM ZIJN WE AAN HET SCHREEUWEN, POTVER3DUBBELTJES!?

4
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

OK,DUIDELIJK!!

4
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