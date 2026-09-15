JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON lanceert pas in 2027

In de tweede gameplaytrailer van JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON zien we nieuwe beelden, maar ook een verschoven releasewindow. Dit laten SHUEISHA GAMES en poncle (Vampire Survivors) weten.

In juni 2026 werd JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON oorspronkelijk uit de doeken gedaan tijdens de Nintendo Direct. Via de aankondigingstrailer werd eerst een releasewindow van 2026 gecommuniceerd, maar deze is komen te vervallen. Je moet nog iets meer geduld opbrengen om met deze survivor-like battle royale aan de slag te kunnen. De onderstaande trailer geeft dan wel weer nieuwe inzichten. Zo komen beelden uit de anime voorbij, worden de diverse personages in de schijnwerpers gezet en kun je genieten van rappe gameplaybeelden. JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON heeft meer dan twintig speelbare helden in huis en dat is maar goed ook, want de gameplay schiet alle kanten op. Soms werk je samen, soms knok je tegen elkaar; al is een confrontatie met een van de vele eindbazen onvermijdelijk.

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JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.