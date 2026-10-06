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Sifu verschijnt verrassend snel op iOS en Android

Door Rudy Wijnberg
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Een van de vettere games uit 2022 verschijnt over slechts een aantal dagen op mobiele devices. Sifu is niet alleen aangekondigd, maar lanceert ook nog eens binnen twee weken na de aankondiging. Sifu verschijnt namelijk op 12 oktober 2026 voor Android en iOS.

Keer terug naar de meedogenloze wereld van Sifu, een game waarin ieder mislukt gevecht resulteert in additionele jaren op de teller. In de game ontvouwt zich een verhaal vol wraak en snoeiharde actie. Waar je Sifu start als tiener, zie je jezelf naarmate de game vordert steeds ouder worden. De vraag is echter of je de game als grasshopper of als veteraan weet af te sluiten. De mobiele variant is echter geen een-op-eenport van de console- en pc-versie, maar de touchscreenbesturing moet de razendsnelle actie redelijk zien op te vangen.

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Sifu verschijnt op 12 oktober 2026 voor zowel iOS- als Android-devices. De game kent een adviesprijs van €7,99.

Bron: Sloclap
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2731 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Sifu
Sifu

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Sloclap

Uitgever

Sloclap

Release

8 februari 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
22 minuten geleden

Moet niet simpel zijn om deze game te spelen op mobiel denk ik

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