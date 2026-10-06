Sifu verschijnt verrassend snel op iOS en Android

Een van de vettere games uit 2022 verschijnt over slechts een aantal dagen op mobiele devices. Sifu is niet alleen aangekondigd, maar lanceert ook nog eens binnen twee weken na de aankondiging. Sifu verschijnt namelijk op 12 oktober 2026 voor Android en iOS.

Keer terug naar de meedogenloze wereld van Sifu, een game waarin ieder mislukt gevecht resulteert in additionele jaren op de teller. In de game ontvouwt zich een verhaal vol wraak en snoeiharde actie. Waar je Sifu start als tiener, zie je jezelf naarmate de game vordert steeds ouder worden. De vraag is echter of je de game als grasshopper of als veteraan weet af te sluiten. De mobiele variant is echter geen een-op-eenport van de console- en pc-versie, maar de touchscreenbesturing moet de razendsnelle actie redelijk zien op te vangen.

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Sifu verschijnt op 12 oktober 2026 voor zowel iOS- als Android-devices. De game kent een adviesprijs van €7,99.