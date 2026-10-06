Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Ontslagronde bij Supermassive Games doorgevoerd

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Supermassive Games, bekend van The Dark Pictures Anthology en Little Nightmares III, wordt getroffen door een ontslagronde. Meer dan zeventig werknemers komen op straat te staan.

Waarin men juist de keuze aan de spelers geeft in diens games wordt dezelfde gratie niet verleend aan de ex-collega's van Supermassive Games. Een paar maanden geleden gaf de ontwikkelaar aan dat ze plannen hadden een ontslagronde door te voeren en deze voorspelling is werkelijkheid geworden. Volgens een medewerker betreft het bij deze ontslagen onder meer ontwikkelaars, ontwerpers, producenten en leden van het senior managementteam van de studio. Het is een flinke tik en hoe het nu verder moet met Supermassive Games, is niet bekend.

Supermassive Games ontslag 2026

We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe.

Bron: Supermassive Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5615 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Zou iedereen dan ook de linkerdeur of rechterdeur hebben moeten kiezen, waarbij eentje de deur naar buiten bleek te zijn en de andere niet? 😅

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord