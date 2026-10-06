Ontslagronde bij Supermassive Games doorgevoerd
Supermassive Games, bekend van The Dark Pictures Anthology en Little Nightmares III, wordt getroffen door een ontslagronde. Meer dan zeventig werknemers komen op straat te staan.
Waarin men juist de keuze aan de spelers geeft in diens games wordt dezelfde gratie niet verleend aan de ex-collega's van Supermassive Games. Een paar maanden geleden gaf de ontwikkelaar aan dat ze plannen hadden een ontslagronde door te voeren en deze voorspelling is werkelijkheid geworden. Volgens een medewerker betreft het bij deze ontslagen onder meer ontwikkelaars, ontwerpers, producenten en leden van het senior managementteam van de studio. Het is een flinke tik en hoe het nu verder moet met Supermassive Games, is niet bekend.
We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Sifu verschijnt verrassend snel op iOS en Android
Sifu komt op 12 oktober naar iOS en Android voor €7,99. De game is voorzien van touchscreenbesturing voor bloedstollende actie.1 reactie
-
Trailer
Star Wars: Galactic Racer schiet over de finish met launchtrailer
Star Wars: Galactic Racer is nu verkrijgbaar en viert de release met een heerlijke launchtrailer boordevol actie.0 reacties
-
Nieuws
Rockstar vermijdt actuele politiek en trends bewust in GTA 6
Rockstar legt uit waarom GTA 6 actuele politiek en trends liever vermijdt en zich liever focust op bredere onderwerpen.7 reacties
-
Nieuws
NBA 2K25 vroegtijdig uit stores gehaald, singleplayer 'MyCareer' wordt onspeelbaar
NBA 2K25 mag dan net twee jaar oud zijn, maar toch besluit 2K Games de stekker uit de sportgame te trekken.7 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.