Ontslagronde bij Supermassive Games doorgevoerd

Supermassive Games, bekend van The Dark Pictures Anthology en Little Nightmares III, wordt getroffen door een ontslagronde. Meer dan zeventig werknemers komen op straat te staan.

Waarin men juist de keuze aan de spelers geeft in diens games wordt dezelfde gratie niet verleend aan de ex-collega's van Supermassive Games. Een paar maanden geleden gaf de ontwikkelaar aan dat ze plannen hadden een ontslagronde door te voeren en deze voorspelling is werkelijkheid geworden. Volgens een medewerker betreft het bij deze ontslagen onder meer ontwikkelaars, ontwerpers, producenten en leden van het senior managementteam van de studio. Het is een flinke tik en hoe het nu verder moet met Supermassive Games, is niet bekend.

We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe.