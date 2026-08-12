Supermassive Games wil tot 75 banen schrappen

Supermassive Games heeft aangekondigd dat het tot 75 medewerkers wil ontslaan. De Britse studio achter Until Dawn, The Quarry en The Dark Pictures Anthology is een consultatieproces gestart rond de geplande reorganisatie.

In een korte verklaring laat de studio weten dat de maatregel nodig is om het bedrijf duurzaam te houden. Supermassive noemt het een moeilijke periode en zegt ondersteuning te willen bieden aan de medewerkers die door de ontslagronde worden geraakt. Het is niet de eerste keer dat de studio moet inkrimpen. In juli 2025 werden al ongeveer 36 medewerkers ontslagen. Rond die periode werd ook Directive 8020 uitgesteld, de sci-fi horrorgame binnen The Dark Pictures Anthology. De game verscheen uiteindelijk in mei 2026 en werd wisselend ontvangen.

Ook aan de top veranderde er recent het nodige. Voormalig CEO Robert Henrysson, die begin 2024 bij Supermassive begon, stapte in juni 2026 op. De studio staat daarmee opnieuw voor een onrustige periode, terwijl het bedrijf juist bekend werd met verhalende horrorgames waarin keuzes en gevolgen centraal staan. Supermassive brak breed door met Until Dawn, dat eerder dit jaar ook een filmadaptatie kreeg. Daarna volgden onder meer meerdere PlayStation VR-games, The Quarry en de reeks The Dark Pictures Anthology. De eerste vier delen van die reeks werden uitgegeven door Bandai Namco, terwijl Directive 8020 door Supermassive zelf werd uitgegeven.

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Voorlopig is nog niet duidelijk welke teams of projecten precies geraakt worden door de geplande ontslagen. Voor de getroffen medewerkers blijft het vooral een pijnlijke periode. Hopelijk krijgen zij de komende tijd de ondersteuning en duidelijkheid die ze nodig hebben.