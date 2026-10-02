WW1: Gallipoli trekt naar de Tweede Slag om Gaza

WW1: Gallipoli heeft zijn eerste gratis uitbreiding gekregen. De Ali Al Muntar Expansion is nu beschikbaar en voegt een nieuwe map, vier wapens en twee betaalde cosmetische DLC-pakketten toe aan de Eerste Wereldoorlog-shooter.

De nieuwe map draait om de Tweede Slag om Gaza. De Britse aanval op Ali Al Muntar begint met ondersteuning van meerdere MK. I-tanks, die spelers in de openingsfase vooruit helpen terwijl de infanterie te voet oprukt. Die steun is alleen van korte duur. Nog voor het eerste objective worden de tanks door de Ottomanen uitgeschakeld, waardoor de Britse troepen zonder pantsersteun verder moeten. Vanaf dat moment verandert het slagveld in een doolhof van cactussen, waar gevechten vooral op korte en middellange afstand plaatsvinden. De aanval eindigt uiteindelijk bij Tell Ali Muntar, waar de Ottomanen hun laatste stand houden.

Naast de map voegt de update vier nieuwe wapens toe. Het Britse Rijk krijgt de Pattern 1914 Enfield en de Charger-Loading Magazine Lee-Enfield MK.I. De Ottomanen kunnen aan de slag met de Winchester M1866, een sneller lever-action geweer met meer capaciteit maar minder stopkracht en de Snider-Enfield, die juist hard aankomt maar na elk schot langzaam herladen moet worden. Er zijn ook twee nieuwe DLC-pakketten voor de game beschikbaar. Het Khaki Pack voegt de Khaki Drill-uniformen toe van Britse soldaten in warme en tropische klimaten, inclusief uitrusting voor de Royal West Kent-subfaction. Het Black Watch Pack draait om de bekende Schotse eenheid en bevat onder meer tunieken, kilts, Glengarry- en Sola Topi-hoofddeksels en het bijbehorende insigne. De Royal West Kent- en Scottish-subfactions zelf zijn voor iedereen gratis beschikbaar.

Update 2.0.0 brengt daarnaast een flinke lading balansaanpassingen en fixes mee. Pistolen en revolvers doen op afstand iets minder schade, suppression is aangepast, verschillende class loadouts zijn herzien en bots moeten slimmer van dekking naar dekking bewegen. Ook zijn er verbeteringen voor controls, UI, stabiliteit en consoles, waaronder aangepaste adaptive v-sync om screen tearing te verminderen.

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De Ali Al Muntar Expansion is nu beschikbaar voor Gallipoli op Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Epic Games Store. De uitbreiding zelf is gratis, maar de nieuwe Khaki- en Black Watch-pakketten zijn betaalde, cosmetische DLC. Lees hier Patatricks WW1: Gallipoli review met zijn bevindingen over de game.