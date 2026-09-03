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gamescom 2026

Gratis Ali Al Muntar uitbreiding brengt nieuwe map naar WW1: Gallipoli

Door Patrick Lamers
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De Nederlandse ontwikkelaar BlackMill Games heeft goed nieuws voor de mensen die WW1: Gallipoli spelen, want er is een grote update onderweg. En het mooie eraan is dat deze Ali Al Muntar uitbreiding gratis is.

Middels een korte teaser wordt de eerste grote update voor WW1: Gallipoli uit de doeken gedaan. Deze update brengt voor het eerste mobiele tanks naar een game uit deze serie. Daarnaast worden er vier nieuwe gratis wapens toegevoegd. Toch is niet alles uit deze update helemaal gratis, want er worden ook twee cosmetische dlc pakketten toegevoegd waar je wel voor moet betalen. Over twee weken wordt er meer informatie over de nieuwe map onthuld, maar deze bevat in ieder geval een tank escort en de Ali Muntar berg.

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De gratis Ali Al Muntar uitbreiding is vanaf 1 oktober beschikbaar voor WW1: Gallipoli.

Bron: BlackMill Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2986 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot WW1: Gallipoli
WW1: Gallipoli

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

BlackMill Games

Uitgever

BlackMill Games

Release

20 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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