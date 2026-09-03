De Nederlandse ontwikkelaar BlackMill Games heeft goed nieuws voor de mensen die WW1: Gallipoli spelen, want er is een grote update onderweg. En het mooie eraan is dat deze Ali Al Muntar uitbreiding gratis is.

Middels een korte teaser wordt de eerste grote update voor WW1: Gallipoli uit de doeken gedaan. Deze update brengt voor het eerste mobiele tanks naar een game uit deze serie. Daarnaast worden er vier nieuwe gratis wapens toegevoegd. Toch is niet alles uit deze update helemaal gratis, want er worden ook twee cosmetische dlc pakketten toegevoegd waar je wel voor moet betalen. Over twee weken wordt er meer informatie over de nieuwe map onthuld, maar deze bevat in ieder geval een tank escort en de Ali Muntar berg.

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De gratis Ali Al Muntar uitbreiding is vanaf 1 oktober beschikbaar voor WW1: Gallipoli.