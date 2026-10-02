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PUBG: Black Budget is geannuleerd

Door Jolien Mauritsz
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Krafton heeft de ontwikkeling van PUBG: Black Budget stopgezet. De extraction shooter-spin-off werd vorig jaar aangekondigd als een nieuwe stap voor de PUBG-reeks, maar haalt de release niet.

Volgens Krafton is het besluit genomen na een interne review van de huidige staat en toekomstige richting van het project. De uitgever concludeerde dat de game in zijn huidige vorm geen ervaring zou opleveren waar spelers op lange termijn plezier aan zouden beleven. Daarom is besloten om de ontwikkeling te beëindigen. PUBG: Black Budget werd in november 2025 onthuld en moest battle royale-elementen combineren met PvEvP-extraction shooter-gameplay. De game speelde zich af op een eiland dat vastzat in een tijdlus, met vreemde weersverschijnselen en andere anomalieën die potjes onvoorspelbaarder moesten maken.

Sinds de aankondiging organiseerde Krafton meerdere gesloten tests. De meest recente en grootste test vond in juni plaats. In het bericht bedankt Krafton iedereen die aan de closed alpha’s heeft meegedaan en feedback heeft gedeeld. Het is niet de eerste PUBG-spin-off die vroegtijdig sneuvelt. Eerder dit jaar werd ook PUBG: Blindspot geannuleerd een 5v5 tactische top-down shooter die slechts kort in Early Access beschikbaar was. Daarmee is Black Budget de tweede publieke PUBG-spin-off die de eindstreep niet haalt. Wat het team nu gaat doen, is nog niet duidelijk. Krafton zegt alleen dat PUBG Studios de lessen uit de ontwikkeling en tests meeneemt naar toekomstige projecten. Ondertussen staat er nog wel een andere spin-off op de planning: PUBG: Ded.Net, een multiplayer shooter met een jaren 80-sfeer en roguelite-elementen.

PUBG Black Budget1

Voor spelers die hoopten op een PUBG-variant met extraction shooter-spanning is dit vooral jammer nieuws. Black Budget klonk op papier als een interessante poging om de reeks buiten de bekende battle royale-hoek te trekken, maar voorlopig blijft het bij een project dat niet verder kwam dan gesloten testen.

Bron: Eurogamer
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 98 reviews 1497 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
1 uur geleden

En nu is het No Budget geworden

GIF via GIPHY
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