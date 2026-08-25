KRAFTON kondigt nieuwe multiplayer fps PUBG: DED.NET aan

KRAFTON heeft tijdens Opening Night Live een nieuwe PUBG game onthuld. PUBG: DED.NET is een nieuwe first-person shooter met een vleugje roguelite actie.

In PUBG: DED.NET reis je af richting Cascadia voor een multiplayer first-person shooter. Als we de omschrijving van KRAFTON mogen geloven is PUBG: DED.NET echter uniek in zijn soort, omdat het roguelite progressie bevat. Hiermee kun je experimenteren, aanpassen en werken aan je build om jezelf nog beter staande te kunnen houden tijdens de gevechten in Cascadia.

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PUBG: DED.NET