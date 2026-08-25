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KRAFTON kondigt nieuwe multiplayer fps PUBG: DED.NET aan

Door Patrick Lamers
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KRAFTON heeft tijdens Opening Night Live een nieuwe PUBG game onthuld. PUBG: DED.NET is een nieuwe first-person shooter met een vleugje roguelite actie.

In PUBG: DED.NET reis je af richting Cascadia voor een multiplayer first-person shooter. Als we de omschrijving van KRAFTON mogen geloven is PUBG: DED.NET echter uniek in zijn soort, omdat het roguelite progressie bevat. Hiermee kun je experimenteren, aanpassen en werken aan je build om jezelf nog beter staande te kunnen houden tijdens de gevechten in Cascadia.

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PUBG: DED.NET

Bron: KRAFTON
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2952 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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