KRAFTON kondigt nieuwe multiplayer fps PUBG: DED.NET aan
KRAFTON heeft tijdens Opening Night Live een nieuwe PUBG game onthuld. PUBG: DED.NET is een nieuwe first-person shooter met een vleugje roguelite actie.
In PUBG: DED.NET reis je af richting Cascadia voor een multiplayer first-person shooter. Als we de omschrijving van KRAFTON mogen geloven is PUBG: DED.NET echter uniek in zijn soort, omdat het roguelite progressie bevat. Hiermee kun je experimenteren, aanpassen en werken aan je build om jezelf nog beter staande te kunnen houden tijdens de gevechten in Cascadia.
PUBG: DED.NET
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
-
Trailer
Hamster er op los als eekhoorn in Acornia: Mirror Worlds
Stouw je wangen tot de nok toe vol, want dat ga je nodig hebben in Acornia: MIrror World. Dit is een nieuwe game van Splashteam en The Arcade Crew.0 reacties
-
Trailer
Crimson Desert ontvangt gratis enhanced update
Crimson Desert mag een nieuwe grote update tegemoet zien, waarin nieuwe content, nieuwe voice-over talen en een Arabische UI vertaling is toegevoegd.1 reactie
-
Trailer
TARAE: The Unbound stapt uit de duisternis met eerste trailer
Opnieuw heeft KRAFTON een game onthuld tijdens Opening Night Live en dit keer is het de duistere actie-RPG TARAE: The Unbound.0 reacties
-
Liveblog
Het grote Gameliner gamescom 2026 liveblog
Wil je niks missen van wat Gameliner allemaal op de beursvloer in Keulen beleeft? Volg dan het grote Gameliner gamescom 2026 liveblog en mis niets.77 reacties