Shape of Dreams nu ook beschikbaar voor XBOX
Vorig jaar kwam de actie-roguelike Shape of Dreams uit voor pc en werd de game erg goed ontvangen. Nu kan ook de XBOX-brigade genieten van deze razendsnelle game.
Dromen sterven nooit. Zo luidt het motto van de top-down actie-roguelike Shape of Dreams. Consolegamers moesten een jaartje blijven dromen, maar nu kunnen ook zij eindelijk aan de slag met de game. Speel alleen of met één tot drie vrienden en laat verwoestende builds op je tegenstanders los. Combineer vaardigheden, ontwijk overweldigende aanvallen en ontdek met de tijd steeds nieuwe manieren om je personage sterker te maken. Of je nu alleen speelt of samen met vrienden, iedere run brengt weer nieuwe uitdagingen en beloningen met zich mee.
Shape of Dreams was al op pc te spelen. Vanaf vandaag is de game ook voor XBOX Series X/S beschikbaar.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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