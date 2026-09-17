Shape of Dreams nu ook beschikbaar voor XBOX

Vorig jaar kwam de actie-roguelike Shape of Dreams uit voor pc en werd de game erg goed ontvangen. Nu kan ook de XBOX-brigade genieten van deze razendsnelle game.

Dromen sterven nooit. Zo luidt het motto van de top-down actie-roguelike Shape of Dreams. Consolegamers moesten een jaartje blijven dromen, maar nu kunnen ook zij eindelijk aan de slag met de game. Speel alleen of met één tot drie vrienden en laat verwoestende builds op je tegenstanders los. Combineer vaardigheden, ontwijk overweldigende aanvallen en ontdek met de tijd steeds nieuwe manieren om je personage sterker te maken. Of je nu alleen speelt of samen met vrienden, iedere run brengt weer nieuwe uitdagingen en beloningen met zich mee.

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Shape of Dreams was al op pc te spelen. Vanaf vandaag is de game ook voor XBOX Series X/S beschikbaar.