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Hyperkin brengt fysieke SNES games naar de handheld met de SupaBoy

Door Patrick Meurs
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Word jij ook zo warm en fuzzy van binnen wanneer je terugdenkt aan dat geweldige SNES tijdperk en zou je willen dat je die oude, vergeelde cassettes in een moderne handheld zou kunnen frommelen? Dan heeft Hyperkin goed nieuws voor je, want hun SupaBoy doet exact dat.

Vergeet even al die AliExpress emulators waar je via minder legale wegen ROMs of moet plempen en waar je dus ook steeds duurder wordende MicroSD kaartjes voor moet kopen. De SupaBoy is gewoon the real deal: een handheld device waar je originele SNES en Super Famicom cassettes in kan stoppen, waar je dan tot tien uur mee aan de slag kan op een volle batterijlading. Wat wil je nog meer?

Hyperkin SupraBoy2Hyperkin

Op je tv aansluiten en couch co-op support? Laat dat nou ook een optie wezen. Via een geïntegreerde AV output kun je de SupaBoy ook aan een tv koppelen, mits je tv daarvoor is uitgerust met de correcte inputs. En mocht je een game met z’n tweetjes willen spelen, dan kun je gewoon twee OG SNES controllers aansluiten.

Interesse? De SupaBoy verschijnt in twee kleuren: gelimiteerde SupaBoy Crimson rood en SupaBoy Prime. Beide modellen zijn vanaf nu voor €129,99 te pre-orderen via de Hyperkin Store.

Bron: Hyperkin
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 825 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar Murrness
Murrness
lvl3 XP Farmer
3 uur geleden

Echt vet, maar geef mij maar de optie om emulators te runnen. Ik heb de mini snes ook ermee vol staan. Fysieke SNES cartridges heb ik lang achter mij gelaten.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
4 uur geleden

Vet 😃.

0
Avatar RJ
RJ
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Leuk voor de fans, maar ik heb toch 1000x liever de Odin 2 Portal, die al die spellen afspeelt en nog zoveel meer doet. Aankoop van het jaar voor mij.

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Tof! Als je t echt wilt bezitten en niet huren zoals bij NSO dan is dit een prima uitkomst lijkt mij zo.

0
Avatar Sonix
Sonix
lvl1 Press Start
5 uur geleden

Hebben ze die jaren geleden ook al niet gemaakt?

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
6 uur geleden

Ik heb nog wat Snes spellen thuis , maar ik denk dat ik dit ding veel te weinig zal gebruiken daarvoor , maar toch mooi dat het er is .

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
6 uur geleden

Leuk idee maar doe mij maar Nintendo Switch Online al hebben ze niet alle games.

1
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl8 Achievement Hunter
7 uur geleden

Dit is oprecht een leuk idee en ik hoop dat het een mooi, laagdrempelig apparaat mag worden. Ik vraag me alleen wel af hoe comfortabel het nog in je handen zal liggen (bij lang spelen), daar SNES-cartridges best groot zijn en dus gewichtig. Dat vraagt toch ook wat van het apparaat, alleen al om te voorkomen dat het topzwaar wordt met de cartridge bovenin.

Misschien een review hier doen als het eenmaal op de markt is?

0
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