Nieuwe Tokyo Game Show-trailer KEMURI toont Japanse chaos

Tokyo Game Show 2026 gaat morgen officieel van start, maar verschillende trailers worden alvast vrijgegeven. Zo ook nieuw beeldmateriaal van de actievolle co-op game KEMURI, waar de Japanse legendes en cultuur centraal komt te staan.

Hebben we een Japanse tolk onder onze lezers? Die mag namelijk uitgebreid verslag doen van de verhalende elementen in de trailer. Hoe dan ook, één ding is zeker: ontwikkelaar UNSEEN tapt voornamelijk uit het Japanse vaatje en dit zie je terug in de vele referenties binnen de visuele stijl, designs en gameplay. In KEMURI ga je samen op jacht naar de diverse Yōkai die door de stad dwalen. Soms zijn dit reusachtige monsters, soms zijn het listige grappenmakers. Het is aan jou de nobele taak om elke keer de juiste oplossing te vinden, al ontkom je eigen nooit aan de gewelddadige, al dan niet stijlvolle gameplay. Dat is verder goed te zien in de onderstaande gameplaytrailer:

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KEMURI heeft een releasewindow van 2027. De actiegame komt in ieder geval te verschijnen op de PlayStation 5, al is het nog niet zeker welke platformen nog meer onderdeel uitmaken van de game's launch volgend jaar.