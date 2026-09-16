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Coffee Stain bereidt nieuwe 'The Big Break' indie-showcase voor

Door Bram Noteboom
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De Zweedse gamemaker en -uitgever Coffee Stain komt met een heuse indie-showcase op de proppen. Lees hier alles over The Big Break Showcase 2026!

Als je op 29 september 2026 rond een uurtje of 19:00 digitaal kan aanschuiven voor een stream, waarin zowel bekend als net beginnende ontwikkelaars tijd krijgen om in de schijnwerpers te stralen, dan krijg je te maken met een ware indie-showcase waar allerlei soorten games voorbij komen. Coffee Stain is al zo vrij geweest om ons een tipje van de sluier te bieden. Zet je dus schrap voor aankondigingen van de volgende games en franchises:

  • Deep Rock Galactic
  • Goat Simulator 3
  • Lightyear Frontier
  • Teardown
  • Satisfactory
  • Dinolords
  • FLASK

Uiteraard komen er ook gloednieuwe titels aan te pas. Mocht je nou echt nieuwsgierig zijn naar alle partijen die langskomen, check dan het onderstaande beeldmateriaal en kom meer te weten over de line-up.

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Kom vooral op 29 september 2026 terug als je indiegames een warm hart toedraagt, want bij Gameliner zorgen we ervoor dat alle nieuwtjes voor je klaarstaan. En misschien hebben we nog wel meer voor je in petto. Who knows.

Bron: Coffee Stain
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5511 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Theemuts
Theemuts
lvl3 XP Farmer
3 uur geleden

Oh spannend! Ik wil wel weten wat jullie nog meer in petto hebben!

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