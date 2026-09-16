Coffee Stain bereidt nieuwe 'The Big Break' indie-showcase voor

De Zweedse gamemaker en -uitgever Coffee Stain komt met een heuse indie-showcase op de proppen. Lees hier alles over The Big Break Showcase 2026!

Als je op 29 september 2026 rond een uurtje of 19:00 digitaal kan aanschuiven voor een stream, waarin zowel bekend als net beginnende ontwikkelaars tijd krijgen om in de schijnwerpers te stralen, dan krijg je te maken met een ware indie-showcase waar allerlei soorten games voorbij komen. Coffee Stain is al zo vrij geweest om ons een tipje van de sluier te bieden. Zet je dus schrap voor aankondigingen van de volgende games en franchises:

Deep Rock Galactic

Goat Simulator 3

Lightyear Frontier

Teardown

Satisfactory

Dinolords

FLASK

Uiteraard komen er ook gloednieuwe titels aan te pas. Mocht je nou echt nieuwsgierig zijn naar alle partijen die langskomen, check dan het onderstaande beeldmateriaal en kom meer te weten over de line-up.

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Kom vooral op 29 september 2026 terug als je indiegames een warm hart toedraagt, want bij Gameliner zorgen we ervoor dat alle nieuwtjes voor je klaarstaan. En misschien hebben we nog wel meer voor je in petto. Who knows.