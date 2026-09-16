Overzicht: Alles over de Stranger Than Heaven-livestream

Tokyo Game Show is onofficieel begonnen! SEGA heeft namelijk de avond voor het evenement de Stranger Than Heaven TGS 2026-livestream uitgezonden. In de ietwat rommelige stream kregen we meer van de game te zien. Helaas wel in twee delen vanwege technische problemen. Gelukkig werd de uitzending binnen het uur hervat en kregen we ook de daadwerkelijke gameplay te zien. Zo zien we drie locaties, meer van het verhaal en het ‘Showbiz’-aspect van de game. Dit is alles wat je moet weten over de Stranger Than Heaven-livestream!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Sfeervolle opening

De stream opent met een sfeervolle introductie. Zo zien we hoe een ietwat smoezelige man uit een raam weet te ontsnappen om vervolgens uit een prullenbak te eten. Niet schrikken, maar hoofdrolspeler Makoto Daito heeft een pruik op die is voorzien van een strik die normaliter met het vrouwelijke geslacht geassocieerd kan worden. Maak je echter geen zorgen, want dit keer lijkt het te gaan om een vermomming om de politie te ontvluchten.

Het introsegment start vreemd genoeg in Amerika. De half Amerikaanse, half Japanse Daito mist namelijk zijn boot en komt dan ook oog in oog te staan met zijn achtervolgers. Het duurt dan ook niet lang voordat de hand-to-handcombat aanvangt. Op zich logisch, want een groot deel van de game draait om bruut geweld. Zo dienen we na een minuut of drie al onze eerste tegenstanders tegen de grond te werken. De game speelt zich echter af in Japan en het kan dan ook niet anders dan dat Daito een oplossing voor zijn gemiste boottocht weet te vinden.

De setting van Stranger Than Heaven

Zoals al geruime tijd bekend is, speelt Stranger Than Heaven zich af over een tijdspanne van vijftig jaar. Hierdoor groeien we als het ware mee met Makoto, die om de zoveel jaar in een andere stad lijkt te belanden. In totaal speelt de game zich in vijf verschillende tijdperken af. Dat valt mooi samen met de omgeving, want in Stranger Than Heaven bezoeken we in ieder tijdvak een ander gebied. Zo belanden we als Engelssprekende nieuwkomer in de Japanse stad Kokura, een rauwe stad waar Engels niet bijster veel wordt gesproken. Daito dient zijn plek in de nieuwe cultuur dan ook te vinden, want waar staat de vluchteling binnen de nieuwe samenleving? Dit zijn de gebieden en jaartallen die je bezoekt in Stranger Than Heaven:

1915 - Kokura

1929 - Kure

1943 - Osaka

1951 - Atami

1965 - Shinjuku

De toevoeging van Shinjuku aan het einde is natuurlijk interessant. Kamurocho bevindt zich namelijk in het Shinjuku-gebied. Zou het kunnen dat Stranger Than Heaven hiermee een bruggetje naar de welbekende Yakuza/Like a Dragon-franchise maakt?

Activiteiten in Stranger Than Heaven

Een game van Ryu Ga Gotoku staat doorgaans bekend om zijn vele zijactiviteiten. Zo ben je in Like a Dragon eigenlijk meer bezig met onzin dan met het verhaal. Of dat ook in Stranger Than Heaven zou komen te zitten, was dan ook nog onbekend, maar daar komt nu verduidelijking in.

In de nieuwe gameplaybeelden zien we hoe Daito op verkenning gaat. Al snel stuit je op restaurantjes waar je kunt eten, winkeltjes waar je wat kunt kopen en reguliere woningen waar we met mensen kunnen praten. Sommige activiteiten zijn echter verborgen en vereisen verkenning van het gebied om ze te ontdekken. Zo stuiten we in de beelden al snel op mahjong, armpje drukken, Menko-kaarten verzamelen, vissen, foto's nemen met een ouderwetse camera en Five-Finger Fillet spelen, waarin we zo snel mogelijk met een mes tussen de vingers prikken.

De minigames spelen we niet voor niets. Stranger Than Heaven kent namelijk een developmentsysteem waarmee je Daito kunt verbeteren. Zo levert rondjes rennen door de stad een hogere stamina-rating op en verbeteren we onze mentale eigenschappen door mahjong of shogi te spelen. Op deze wijze draag je bij aan de daadwerkelijke groei van Daito en ervaar je die niet enkel middels een sprong in de tijd.

Uiteraard betekent een sprong in de tijd ook een variatie in aankleding, technologie en minigames. Zo zien we in het volgende gameplaysegment, dat zich afspeelt in Kure, Hiroshima, bijvoorbeeld dat we een haast Beyblade-achtige game spelen en naar de onsen gaan. Ook op straat zien we de nodige verschillen. Zo treedt in Kure de winter aan, waardoor er sneeuw op daken en opkomende auto's dwarrelt.

Als laatste reizen we af naar Minami, Osaka. Wederom een compleet andere omgeving. In de stad heerst een bedompte sfeer, mede door het tijdperk waarin we ons bevinden. In 1943 is immers een oorlog gaande, waarin Japan een aardige rol speelt. Dat zorgt voor een nogal aparte wereld, waarin het dagelijkse leven bestaat uit schijnvertoon, maar op de achtergrond een duistere onderwereld ontstaat.

There's no business like showbusiness

In Minami maken we eveneens kennis met de wereld van Showbiz, een groot element binnen de game. Hierin gaat Daito aan de slag als promotor in de industrie. Zo dien je een show samen te stellen, personeel in te huren, de locaties te prepareren en natuurlijk op te treden. Dat betekent dat we contact dienen te leggen met relevante mensen om ze vervolgens in te kunnen zetten voor de shows. Dit uiteraard om geld te verdienen.

Het ‘Showbiz’-aspect reikt echter verder dan wat simpele stapjes om een optreden te organiseren. Zo dienen we bijvoorbeeld de show te promoten door posters te plakken in de stad. Ook de opgevoerde nummers dienen we zelf samen te stellen. Dat doen we door goed te luisteren in de omgeving. Alles kan ter inspiratie dienen. Heb je eenmaal genoeg geluiden in je hoofd zitten, dan kun je samen met een componist het nummer ontwikkelen. Dat doe je door bijvoorbeeld de aparte melodieën voor de piano, saxofoon, basgitaar, drums en natuurlijk zang samen te stellen. De input doet ertoe, want een kleine wijziging kan effect hebben op het tempo, de sound en de algemene kwaliteit van het nummer.

Heb je eenmaal een nummer op zak, dan dien je natuurlijk de uitvoerenden bij elkaar te zoeken. Iedere artiest brengt een eigen sound met zich mee en kan dus direct effect hebben op de omzetstroom van Daito. Mocht je de perfecte band bij elkaar hebben geraapt, dan betekent dat niet automatisch dat het nummer een succes is. Je dient namelijk met quick-time-events de band te instrueren. Doe je dat niet goed, dan resulteert dat logischerwijs in een minder succesvol optreden. Je hoeft echter geen superster te zijn om de QTE's te voltooien en lukt het alsnog niet, dan kun je eventuele fouten altijd repareren door bijvoorbeeld meer posters te plakken, zodat mensen de shows blijven bezoeken.

Stream sluit af met Stranger Than Heaven-nummer

Wil je die hele livestream gewoon overslaan? Check dan zeker even onderstaande video. In de nieuwe trailer horen we namelijk het volledige Stranger Than Heaven-nummer, voorzien van een Snoop Dogg-feature en natuurlijk de nodige gameplaybeelden. Het nummer verschijnt eveneens op een uitgebreide plaat, waarop meer nummers uit de game te horen zijn.

Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game verschijnt tevens via Xbox Game Pass.