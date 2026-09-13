Stranger Than Heaven's Yu Shinjo staat altijd aan je zijde

SEGA heeft wederom een character intro vrijgegeven voor Stranger Than Heaven. Dit keer maken we kennis met Yu Shinjo, een hechte vriend van Makoto Daito.

Stranger Than Heaven lijkt de absurditeit van de Like a Dragon-games een beetje achter zich te laten. In de recente trailers aanschouwen we een serieus verhaal dat zich over een tijdspanne van vijftig jaar ontvouwt. Hoewel tijden van elkaar kunnen verschillen, doen bepaalde personages in je leven dat niet. Zo ook vriend Yu Shinjo, die samen met Makoto een ‘rags to riches’-verhaal beleeft. Shinjo komt tot leven door de acteerkunsten van Dean Fujioka, bekend van Shishio Homare, oftewel de Japanse Sherlock.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.