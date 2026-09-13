Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Stranger Than Heaven's Yu Shinjo staat altijd aan je zijde

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

SEGA heeft wederom een character intro vrijgegeven voor Stranger Than Heaven. Dit keer maken we kennis met Yu Shinjo, een hechte vriend van Makoto Daito.

Stranger Than Heaven lijkt de absurditeit van de Like a Dragon-games een beetje achter zich te laten. In de recente trailers aanschouwen we een serieus verhaal dat zich over een tijdspanne van vijftig jaar ontvouwt. Hoewel tijden van elkaar kunnen verschillen, doen bepaalde personages in je leven dat niet. Zo ook vriend Yu Shinjo, die samen met Makoto een ‘rags to riches’-verhaal beleeft. Shinjo komt tot leven door de acteerkunsten van Dean Fujioka, bekend van Shishio Homare, oftewel de Japanse Sherlock.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2592 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord