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Diablo V zet BlizzCon 2026 in vuur en vlam

Door Bram Noteboom
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Naast STARCRAFT heeft BlizzCon 2026 nog een enorme reveal in huis. Diablo V is aangekondigd met een cinematische trailer.

Voor het eerst is de warme thuisbasis Sanctuary van de Diablo-spelers officieel in handen van de grote duivel. Ja, het is Diablo in levende lijve die de oorlog heeft gewonnen. De engelen die voor redding hadden moeten zorgen, zijn gevallen en op brute wijze gekruisigd. Het rijk der monsters en demonen heerst en spelers moeten dus nu niet enorme rampen zien te voorkomen, maar terug knokken tegen de wezens uit de hel om hun front terug op te eisen. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Bereid je voor om het op te nemen tegen het ultieme kwaad; waarvan we heel kort beelden te zien krijgen in de onderstaande teasertrailer.

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Diablo V is beschikbaar in de lente van 2029. Wat hoop jij te zien van het vijfde mainline deel?

Bron: BlizzCon 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5474 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Diablo V
Diablo V

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Activision Blizzard

Release

2029

Platforms

PC
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

2029… wanneer is dat dan? Klinkt wel als tering ver weg iig…

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Lekker op tijd aangekondigd 😋

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Wel erg vroeg van tevoren aangekondigd. Wel iets leuks om naar uit te kijken

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Dat is snel. Ik ben benieuwd of ze deze ook weer vol gaan proppen met "micro" transacties. Ik koop het niet meer op release in ieder geval.

1
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
3 uur geleden

Altijd nieuwsgierig naar een nieuwe Diablo.

0
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Nu Warcraft IV nog.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Wow nu al een nieuw deel aangekondigd had ik niet verwacht.

2
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