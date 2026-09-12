Diablo V zet BlizzCon 2026 in vuur en vlam
Naast STARCRAFT heeft BlizzCon 2026 nog een enorme reveal in huis. Diablo V is aangekondigd met een cinematische trailer.
Voor het eerst is de warme thuisbasis Sanctuary van de Diablo-spelers officieel in handen van de grote duivel. Ja, het is Diablo in levende lijve die de oorlog heeft gewonnen. De engelen die voor redding hadden moeten zorgen, zijn gevallen en op brute wijze gekruisigd. Het rijk der monsters en demonen heerst en spelers moeten dus nu niet enorme rampen zien te voorkomen, maar terug knokken tegen de wezens uit de hel om hun front terug op te eisen. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Bereid je voor om het op te nemen tegen het ultieme kwaad; waarvan we heel kort beelden te zien krijgen in de onderstaande teasertrailer.
Diablo V is beschikbaar in de lente van 2029. Wat hoop jij te zien van het vijfde mainline deel?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Star Wars Eclipse en KOTOR Remake in Lucasfilm 2026 trailer
Lucasfilm toont beelden van KOTOR Remake en Star Wars Eclipse in een 2026 sizzletrailer. Opvallend, want de games hebben al jaren geen update gehad.5 reacties
-
Trailer
World of Warcraft: Midnight ontvangt Eclipse-uitbreiding, The Last Titan-teaser onthuld
World of Warcraft: Forever steelt de show, maar er is nog meer nieuws. World of Warcraft: Midnight's Eclipse-expansie en The Last Titan duiken op.0 reacties
-
Breaking!
World of Warcraft: Forever verschijnt in november 2026
Een nieuwe soort World of Warcraft is tijdens BlizzCon 2026 onthuld. World of Warcraft: Forever doet de zaal ontploffen met enthousiasme!8 reacties
-
Breaking!
Nieuwe campagne Forsaken Kingdom nu te spelen in Warcraft III Reforged
Warcraft III Reforged krijgt na twintig jaar met Forsaken Kingdom een gloednieuwe campagne die naar verluidt zo’n dertig uur aan content bevat.3 reacties
2029… wanneer is dat dan? Klinkt wel als tering ver weg iig…
Lekker op tijd aangekondigd 😋
Wel erg vroeg van tevoren aangekondigd. Wel iets leuks om naar uit te kijken
Dat is snel. Ik ben benieuwd of ze deze ook weer vol gaan proppen met "micro" transacties. Ik koop het niet meer op release in ieder geval.
Altijd nieuwsgierig naar een nieuwe Diablo.
Nu Warcraft IV nog.
Wow nu al een nieuw deel aangekondigd had ik niet verwacht.