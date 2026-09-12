Diablo V zet BlizzCon 2026 in vuur en vlam

Naast STARCRAFT heeft BlizzCon 2026 nog een enorme reveal in huis. Diablo V is aangekondigd met een cinematische trailer.

Voor het eerst is de warme thuisbasis Sanctuary van de Diablo-spelers officieel in handen van de grote duivel. Ja, het is Diablo in levende lijve die de oorlog heeft gewonnen. De engelen die voor redding hadden moeten zorgen, zijn gevallen en op brute wijze gekruisigd. Het rijk der monsters en demonen heerst en spelers moeten dus nu niet enorme rampen zien te voorkomen, maar terug knokken tegen de wezens uit de hel om hun front terug op te eisen. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Bereid je voor om het op te nemen tegen het ultieme kwaad; waarvan we heel kort beelden te zien krijgen in de onderstaande teasertrailer.

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Diablo V is beschikbaar in de lente van 2029. Wat hoop jij te zien van het vijfde mainline deel?