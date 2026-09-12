Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Starcraft keert terug in 2030

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Blizzard Entertainment heeft tijdens BlizzCon 2026 het nieuwste hoofdstuk in een iconische pc-serie onthuld. Starcraft keert eindelijk terug!

THE SONS AND DAUGHTERS OF THE DOMINION ANSWERED THE CALL WHEN MANKIND NEEDED THEM MOST. THEIR COURAGE HELD THE LINE. THEIR SACRIFICE BOUGHT US ANOTHER DAY. NOW THE CALL COMES TO YOU.

Klinken deze gebeden bekend in de oren? Tijdens BlizzCon 2026 werd met een cinematische trailer de toekomst van de Starcraft-serie onthuld. Onder de noemer Dominion wordt de toon stevig gezet. De gruwelen en de propaganda van oorlog komen centraal te staan, terwijl het beeldmateriaal natuurlijk barst van de referenties naar de eerdere games. Er is nog maar weinig bekend van de aanstaande strategiegame, maar een releasewindow is in ieder geval bekend. Ja, nog eventjes gezond leven en goed uitkijken bij het oversteken, want STARCRAFT laat op zich wachten tot 2030.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Wat hoop jij te zien van STARCRAFT? Laat het ons gerust weten.

Bron: BlizzCon 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5471 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot StarCraft
StarCraft

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

31 maart 1998

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar KidPaddle
KidPaddle
lvl3 XP Farmer
7 minuten geleden

Ach, ben niet zo'n Starcraft fan. Maar voor fans is er wel iets om naar uit te kijken .. al duurt dat nog 4 of 5 jaar ;)

0
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
8 minuten geleden

Cool, leuke teaser. 2030 lijkt ver weg, maar zal waarschijnlijk niet eens gehaald worden ben ik bang.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
22 minuten geleden

2030 dat is wel heel ver weg!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord