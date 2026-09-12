Starcraft keert terug in 2030

Blizzard Entertainment heeft tijdens BlizzCon 2026 het nieuwste hoofdstuk in een iconische pc-serie onthuld. Starcraft keert eindelijk terug!

THE SONS AND DAUGHTERS OF THE DOMINION ANSWERED THE CALL WHEN MANKIND NEEDED THEM MOST. THEIR COURAGE HELD THE LINE. THEIR SACRIFICE BOUGHT US ANOTHER DAY. NOW THE CALL COMES TO YOU.

Klinken deze gebeden bekend in de oren? Tijdens BlizzCon 2026 werd met een cinematische trailer de toekomst van de Starcraft-serie onthuld. Onder de noemer Dominion wordt de toon stevig gezet. De gruwelen en de propaganda van oorlog komen centraal te staan, terwijl het beeldmateriaal natuurlijk barst van de referenties naar de eerdere games. Er is nog maar weinig bekend van de aanstaande strategiegame, maar een releasewindow is in ieder geval bekend. Ja, nog eventjes gezond leven en goed uitkijken bij het oversteken, want STARCRAFT laat op zich wachten tot 2030.

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