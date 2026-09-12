Starcraft keert terug in 2030
Blizzard Entertainment heeft tijdens BlizzCon 2026 het nieuwste hoofdstuk in een iconische pc-serie onthuld. Starcraft keert eindelijk terug!
Klinken deze gebeden bekend in de oren? Tijdens BlizzCon 2026 werd met een cinematische trailer de toekomst van de Starcraft-serie onthuld. Onder de noemer Dominion wordt de toon stevig gezet. De gruwelen en de propaganda van oorlog komen centraal te staan, terwijl het beeldmateriaal natuurlijk barst van de referenties naar de eerdere games. Er is nog maar weinig bekend van de aanstaande strategiegame, maar een releasewindow is in ieder geval bekend. Ja, nog eventjes gezond leven en goed uitkijken bij het oversteken, want STARCRAFT laat op zich wachten tot 2030.
Wat hoop jij te zien van STARCRAFT? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Ach, ben niet zo'n Starcraft fan. Maar voor fans is er wel iets om naar uit te kijken .. al duurt dat nog 4 of 5 jaar ;)
Cool, leuke teaser. 2030 lijkt ver weg, maar zal waarschijnlijk niet eens gehaald worden ben ik bang.
2030 dat is wel heel ver weg!