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gamescom 2026

Gerucht: Blizzard maakt zich op voor StarCraft-aankondiging

Door Rudy Wijnberg
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Een week voordat BlizzCon 2026 losbarst, lijkt er iets vreemds gaande op de StarCraft-website. Op de officiële website zijn namelijk allerlei glitches te zien, waarbij de achtergrond, video's en buttons vreemde bewegingen maken. Reden genoeg om de geruchtenmolen te laten draaien.

StarCraft is al geruime tijd afwezig in het gaminglandschap, maar het lijkt erop dat Blizzard iets aan te kondigen heeft. Op 10 september 2026 gaat BlizzCon 2026 van start en dat geeft de nodige liefhebbers een verse dosis hopium. De StarCraft-website doet daar een schepje bovenop, want de glitches komen op een wel zeer specifiek moment om de hoek kijken. Eerder dit jaar verscheen al het gerucht dat Blizzard en Nexon de handen ineen hebben geslagen voor een StarCraft-shooter. De vraag is echter of deze glitches daarnaar verwijzen, of dat er wellicht iets anders op het programma staat voor de franchise.

Vooralsnog blijft het echter bij speculeren. Hopelijk komt daar op 10 september 2026 verandering in, wanneer de openingsceremonie van BlizzCon van start gaat.

Bron: Blizzard
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2512 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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StarCraft: Remastered

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

14 augustus 2017

Platforms

PC
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Reacties
Avatar GrandTheftComment
GrandTheftComment
lvl5 Thread Hunter
15 minuten geleden

StarCraft: Ghost was a military science fiction stealth-action video game developed by Blizzard Entertainment. It was intended to be part of Blizzard's StarCraft series and was announced in 2002.

Als je hem pre-ordered krijg je het op originele floppy disk.

0
Avatar Forrestfield
Forrestfield
lvl1 Press Start
18 minuten geleden

Zou dan toch eindelijk Starcraft Ghost het dag licht zien...?

0
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl4 Reply Goblin
19 minuten geleden

Ben benieuwd, er zijn toch nog geen beelden van die shooter waar al een tijdje de geruchten over gaan?

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl13 Meta Builder
31 minuten geleden

Meer StarCraft is eigenlijk altijd goed!

0
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