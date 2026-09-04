Gerucht: Blizzard maakt zich op voor StarCraft-aankondiging

Een week voordat BlizzCon 2026 losbarst, lijkt er iets vreemds gaande op de StarCraft-website. Op de officiële website zijn namelijk allerlei glitches te zien, waarbij de achtergrond, video's en buttons vreemde bewegingen maken. Reden genoeg om de geruchtenmolen te laten draaien.

StarCraft is al geruime tijd afwezig in het gaminglandschap, maar het lijkt erop dat Blizzard iets aan te kondigen heeft. Op 10 september 2026 gaat BlizzCon 2026 van start en dat geeft de nodige liefhebbers een verse dosis hopium. De StarCraft-website doet daar een schepje bovenop, want de glitches komen op een wel zeer specifiek moment om de hoek kijken. Eerder dit jaar verscheen al het gerucht dat Blizzard en Nexon de handen ineen hebben geslagen voor een StarCraft-shooter. De vraag is echter of deze glitches daarnaar verwijzen, of dat er wellicht iets anders op het programma staat voor de franchise.

Vooralsnog blijft het echter bij speculeren. Hopelijk komt daar op 10 september 2026 verandering in, wanneer de openingsceremonie van BlizzCon van start gaat.