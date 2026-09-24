Meta blaast VR nieuw leven in met prijzige Meta VR Glasses

Net wanneer je denkt dat Meta diens VR de nek heeft omgedraaid en de VR vijver zo goed als opgedroogd is, blaast The Zuck de technologie nieuw leven in met nieuwe tech. Gedurende het Meta Connect 2026 event presenteerde de Meta baas vol trots waar men achter de schermen aan heeft gewerkt op het gebied van VR en het resultaat heet Meta VR Glasses.

Met de VR Glasses stapt Meta af van bulky VR headsets en beweegt het richting het gebied waarin het al een tijdje opereert, namelijk brillen. Op papier heeft dit diverse voordelen, waaronder het formaat en het gewicht. Zo weegt de bril zelf bijvoorbeeld maar 100 gram - wat een stuk lichter is dan de bijvoorbeeld de 500 gram wegende Quest 3 - iets wat men heeft weten te bewerkstelligen door al het (grafische) rekenwerk te laten doen door een externe Snapdragon Reality Elite uitgeruste compute unit, waar ook de batterij in huist.

Meta

Qua besturing zet Meta ook z'n beste beentje voort met de VR Glasses. Naast compatibiliteit met de Quest 3 Touch Plus controllers - die overigens niet zijn inbegrepen - ondersteunt het apparaat ook hand gesture controls, gepaard met eye tracking technologie. Oftewel, je hoeft alleen maar naar iets op het zogeheten micro-OLED '5K Infinite Display' (want 5.5MP / 2.412 x 2.288 pixels per oog) te kijken en gebaren te maken om de boel te besturen of van elke vlakke ondergrond een toetsenbord te maken. Hoe gemakkelijk wil je het hebben?

Daarnaast geeft Meta ook aan dat men met de VR Glasses een zo breed mogelijke doelgroep wil aanspreken. Zo richt men niet alleen de pijlen op de VR gamers - die dankzij volledige compatibiliteit eenvoudig over kunnen van de Quest naar de VR Glasses zonder al hun games te verliezen - maar ook op de professional die zin heeft in een virtueel multi-screen setup of de thuisbioscoper die gewoon een lekker groot virtueel scherm op de neus heeft. Daarbij maakt het ook niet zo veel meer uit hoe ver je pupillen uit elkaar staan, gezien de VR Glasses een verstelbare IPD bieden, zolang die maar tussen de 56 en 70mm valt.

Meta

Nu komt dit alles wel met een prijskaartje. Wie had gehoopt dat de VR Glasses net als de Quest 3 instapvriendelijk gaat worden - of in ieder geval budgetvriendelijk - moeten we teleurstellen, want de VR Glasses worden tegen een adviesprijs van $1299 op de markt gezet. Daarbij komt ook dat de opslagcapaciteit met 128GB vrij minimaal is, al valt dat uit te breiden middels de aanwezige Micro-SD slot in de compute unit. En wij maar denken dat de Steam Frame duur was.

Gelukkig heb je nog even tijd om te sparen, want de Meta VR Glasses verschijnen pas in de lente van 2027.