Adviesprijs Steam Frame bekendgemaakt, bevat Half-Life: Alyx
Valve heeft de adviesprijs van de Steam Frame bekendgemaakt. Zet je schrap voor een duchtig prijskaartje, al krijg je ook Half-Life: Alyx op de koop toe.
Steam Frame is de aanstaande draadloze lichtgewicht VR-headset voor je Steam-bibliotheek. Nadat de Steam Machine al wist te verrassen met de adviesprijs, is ook deze VR-machine niet mals qua koopsom. Steam Frame 256GB Kit kost je maar liefst 1049 euro. Wil je extra geheugen? Bereid je dan voor op het prijskaartje van 1279 euro. Met deze instapprijzen lijkt ook dit VR-apparaat vooral bestemd te zijn voor de enthousiastelingen onder ons. De specificaties van de Steam Frame 256GB Kit en de inclusie van Half-Life: Alyx lees je hieronder:
- 4 nm Snapdragon® 8 Gen 3 - ARM64
- 16GB Unified LPDDR5X RAM
- 256GB UFS storage, microSD card slot
- Rechargeable 21.6 Wh Li-ion battery
- 2160 x 2160 LCD (per eye)
- 72-144Hz refresh rate (144Hz experimental)
- Inside-out camera based tracking
- Wi-Fi 7, 2x2 - wireless adapter included
- Bluetooth 5.4
- Dual speaker drivers per ear, dual microphone array
- SteamOS 3
- Steam Frame Controllers – full 6-DOF and gamepad controls
- Half-Life: Alyx included
Ga jij de Steam Frame aanschaffen? Laat het ons gerust weten. Je kan je nu alvast aanmelden voor 'de lijst'. Op 17 september 2026 wordt meer bekendgemaakt over de volgorde van de pre-orders en wanneer de Steam Frames worden verstuurd.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Mooi apparaat! Hou het bij me PSVR2!
Flink aan prijs.
Daarbij komt ook nog dat het bij Vr tot op de dag van vandaag niet echt bangers uitkomen.
pfew.. hou het wel lekker bij m'n Valve Index
Winter is coming…
Zo blijf je binnen fit.
Stevig prijskaartje.
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