Adviesprijs Steam Frame bekendgemaakt, bevat Half-Life: Alyx

Valve heeft de adviesprijs van de Steam Frame bekendgemaakt. Zet je schrap voor een duchtig prijskaartje, al krijg je ook Half-Life: Alyx op de koop toe.

Steam Frame is de aanstaande draadloze lichtgewicht VR-headset voor je Steam-bibliotheek. Nadat de Steam Machine al wist te verrassen met de adviesprijs, is ook deze VR-machine niet mals qua koopsom. Steam Frame 256GB Kit kost je maar liefst 1049 euro. Wil je extra geheugen? Bereid je dan voor op het prijskaartje van 1279 euro. Met deze instapprijzen lijkt ook dit VR-apparaat vooral bestemd te zijn voor de enthousiastelingen onder ons. De specificaties van de Steam Frame 256GB Kit en de inclusie van Half-Life: Alyx lees je hieronder:

4 nm Snapdragon® 8 Gen 3 - ARM64

16GB Unified LPDDR5X RAM

256GB UFS storage, microSD card slot

Rechargeable 21.6 Wh Li-ion battery

2160 x 2160 LCD (per eye)

72-144Hz refresh rate (144Hz experimental)

Inside-out camera based tracking

Wi-Fi 7, 2x2 - wireless adapter included

Bluetooth 5.4

Dual speaker drivers per ear, dual microphone array

SteamOS 3

Steam Frame Controllers – full 6-DOF and gamepad controls

Half-Life: Alyx included

Ga jij de Steam Frame aanschaffen? Laat het ons gerust weten. Je kan je nu alvast aanmelden voor 'de lijst'. Op 17 september 2026 wordt meer bekendgemaakt over de volgorde van de pre-orders en wanneer de Steam Frames worden verstuurd.