Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Steam Machine kost meer dan duizend euro

Door Bram Noteboom

De geruchtenmolen draaide al een tijdje door, maar nu hebben we bevestiging vanuit Valve. De Steam Machine kent een prijskaartje van minimaal 1039 euro.

Vandaag zijn de eerste reviews van de tech online gekomen en daarbij kwamen ook diverse details vrij. Valve heeft via Steam zelf een blogpost online gegooid, waarin spelers alvast meer informatie kunnen verschaffen over de aanstaande launch. Uiteraard is de prijs een belangrijke factor voor vele enthousiastelingen, al is de verwachting dat bij een groot aantal spelers die opwinding verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je kan namelijk de volgende bundels in de pre-order zetten:

  • Steam Machine 512 GB voor 1039 euro
  • Steam Machine 512 GB + Steam Controller 1108 euro
  • Steam Machine 2 TB voor 1359 euro
  • Steam Machine 2 TB + Steam Controller 1428 euro

Valve is zelf ook niet blij met de prijzen. Ze hoopte eerst rond dezelfde prijscategorie te zitten als de Steam Deck, maar dat was een hopeloze strijd. De hele techmarkt ligt namelijk in duigen en de componenten zijn bijna niet te krijgen wegens de investeringen in AI. In de blogpost hadden ze het volgende erover te zeggen:

De Steam Machine bestaat, net als al onze andere hardware, uit verschillende componenten die we inkopen van verschillende fabrikanten over de hele wereld. De prijs waarvoor we onze hardware verkopen, is rechtstreeks afhankelijk van de kosten van deze componenten. Toen we in 2023 aan het inkoopproces begonnen, dachten we dat we een goed beeld hadden van hoe die kosten zich in de loop der tijd zouden ontwikkelen. Dat inzicht kwam voort uit jaren van gegevens over de evolutie van prijzen van pc-hardware. Daaruit bleek voornamelijk dat die kosten steeds lager worden naarmate er nieuwe technologieën op de markt komen.

In het afgelopen jaar is die tendens echter snel en aanzienlijk veranderd, en dit is vooral merkbaar aan de kosten voor RAM- en opslagcomponenten. Hier zijn verschillende redenen voor, die allemaal gevolgen hebben voor hardwareproducten over de hele wereld. Het uiteindelijke resultaat is dat de oorspronkelijk beoogde prijs voor de Steam Machine niet meer haalbaar is.

Valve

Steam Machine

Ja, je moet dus pre-orderen om te kunnen pre-orderen. Mocht je een Steam-account hebben met een goede reputatie en die vóór 27 april 2026 een aankoop heeft gedaan, dan maak je kans om in de willekeurige reserveringsvolgorde opgenomen te worden. Je kunt je nog aanmelden tot donderdag 25 juni 2026 om 19:00 uur. Daarna word je toegevoegd aan de wachtlijst en krijg je te horen wanneer je aan de beurt bent.

Bron: Valve
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 23:01

fucking hell, prijs-kwaliteit is dit echt veel te veel

0
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 19:26

Veel succes HAHA 500 euro goedkoper en beter ook die Switch 2 wacht maar op jaar 2/3!!! Nintendo is so back!!!

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 16:56 bewerkt

Nu lees ik ook nog op Tweakers dat de Steam Machine standaard kiest voor 1080p. Het kan wel 4K/60 aan, maar staat op 1080p voor de beste prestaties. Ben echt benieuwd wie er zoveel geld gaat neerleggen voor zo’n zwak apparaat. Gamen op 1080p op een moderne tv is echt niet meer van deze tijd.

3
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 16:39

Leuk voor de mensen die er echt voor gaan , ik hou het gewoon bij mijn Switch 2 en PS5 en die vond ik al prijzig laat staan dit apparaat .

1
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
1 week geleden om 14:14

Zo das prijzig, maar dan heb je wel een stijlvol blokje in huis wat een hoop mogelijkheden heeft. Vind het echt een tof ding om te zien. Wel heel duur dat dan weer wel😅

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 13:00

Hmmm, ja zuur maar dit wilde Valve natuurlijk ook niet. Ik persoonlijk ga denk ik dan toch maar sparen voor die 2TB versie en misschien is die tegen die tijd of goedkoper (ai is gevallen/bubbel gebarsten) of nog duurder en dan heroverweeg ik mijn keus.

2
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 10:59

Haha wat een prijzen! Dan kun je beter een PS5 Pro kopen. Die is goedkoper en heeft betere specs.

6
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 10:58

Wel mooi dat je dan makkelijker je PC games op TV kunt spelen ipv een hele gamepc onder je TV weg te moeten werken, maar ja die prijs. Ik begrijp niet wie hier de doelgroep is....

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord