Steam Machine kost meer dan duizend euro
De geruchtenmolen draaide al een tijdje door, maar nu hebben we bevestiging vanuit Valve. De Steam Machine kent een prijskaartje van minimaal 1039 euro.
Vandaag zijn de eerste reviews van de tech online gekomen en daarbij kwamen ook diverse details vrij. Valve heeft via Steam zelf een blogpost online gegooid, waarin spelers alvast meer informatie kunnen verschaffen over de aanstaande launch. Uiteraard is de prijs een belangrijke factor voor vele enthousiastelingen, al is de verwachting dat bij een groot aantal spelers die opwinding verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je kan namelijk de volgende bundels in de pre-order zetten:
- Steam Machine 512 GB voor 1039 euro
- Steam Machine 512 GB + Steam Controller 1108 euro
- Steam Machine 2 TB voor 1359 euro
- Steam Machine 2 TB + Steam Controller 1428 euro
Valve is zelf ook niet blij met de prijzen. Ze hoopte eerst rond dezelfde prijscategorie te zitten als de Steam Deck, maar dat was een hopeloze strijd. De hele techmarkt ligt namelijk in duigen en de componenten zijn bijna niet te krijgen wegens de investeringen in AI. In de blogpost hadden ze het volgende erover te zeggen:
Ja, je moet dus pre-orderen om te kunnen pre-orderen. Mocht je een Steam-account hebben met een goede reputatie en die vóór 27 april 2026 een aankoop heeft gedaan, dan maak je kans om in de willekeurige reserveringsvolgorde opgenomen te worden. Je kunt je nog aanmelden tot donderdag 25 juni 2026 om 19:00 uur. Daarna word je toegevoegd aan de wachtlijst en krijg je te horen wanneer je aan de beurt bent.
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fucking hell, prijs-kwaliteit is dit echt veel te veel
Veel succes HAHA 500 euro goedkoper en beter ook die Switch 2 wacht maar op jaar 2/3!!! Nintendo is so back!!!
Nu lees ik ook nog op Tweakers dat de Steam Machine standaard kiest voor 1080p. Het kan wel 4K/60 aan, maar staat op 1080p voor de beste prestaties. Ben echt benieuwd wie er zoveel geld gaat neerleggen voor zo’n zwak apparaat. Gamen op 1080p op een moderne tv is echt niet meer van deze tijd.
Leuk voor de mensen die er echt voor gaan , ik hou het gewoon bij mijn Switch 2 en PS5 en die vond ik al prijzig laat staan dit apparaat .
Zo das prijzig, maar dan heb je wel een stijlvol blokje in huis wat een hoop mogelijkheden heeft. Vind het echt een tof ding om te zien. Wel heel duur dat dan weer wel😅
Hmmm, ja zuur maar dit wilde Valve natuurlijk ook niet. Ik persoonlijk ga denk ik dan toch maar sparen voor die 2TB versie en misschien is die tegen die tijd of goedkoper (ai is gevallen/bubbel gebarsten) of nog duurder en dan heroverweeg ik mijn keus.
Haha wat een prijzen! Dan kun je beter een PS5 Pro kopen. Die is goedkoper en heeft betere specs.
Wel mooi dat je dan makkelijker je PC games op TV kunt spelen ipv een hele gamepc onder je TV weg te moeten werken, maar ja die prijs. Ik begrijp niet wie hier de doelgroep is....