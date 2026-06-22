Steam Machine kost meer dan duizend euro

De geruchtenmolen draaide al een tijdje door, maar nu hebben we bevestiging vanuit Valve. De Steam Machine kent een prijskaartje van minimaal 1039 euro.

Vandaag zijn de eerste reviews van de tech online gekomen en daarbij kwamen ook diverse details vrij. Valve heeft via Steam zelf een blogpost online gegooid, waarin spelers alvast meer informatie kunnen verschaffen over de aanstaande launch. Uiteraard is de prijs een belangrijke factor voor vele enthousiastelingen, al is de verwachting dat bij een groot aantal spelers die opwinding verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je kan namelijk de volgende bundels in de pre-order zetten:

Steam Machine 512 GB voor 1039 euro

Steam Machine 512 GB + Steam Controller 1108 euro

Steam Machine 2 TB voor 1359 euro

Steam Machine 2 TB + Steam Controller 1428 euro

Valve is zelf ook niet blij met de prijzen. Ze hoopte eerst rond dezelfde prijscategorie te zitten als de Steam Deck, maar dat was een hopeloze strijd. De hele techmarkt ligt namelijk in duigen en de componenten zijn bijna niet te krijgen wegens de investeringen in AI. In de blogpost hadden ze het volgende erover te zeggen:

De Steam Machine bestaat, net als al onze andere hardware, uit verschillende componenten die we inkopen van verschillende fabrikanten over de hele wereld. De prijs waarvoor we onze hardware verkopen, is rechtstreeks afhankelijk van de kosten van deze componenten. Toen we in 2023 aan het inkoopproces begonnen, dachten we dat we een goed beeld hadden van hoe die kosten zich in de loop der tijd zouden ontwikkelen. Dat inzicht kwam voort uit jaren van gegevens over de evolutie van prijzen van pc-hardware. Daaruit bleek voornamelijk dat die kosten steeds lager worden naarmate er nieuwe technologieën op de markt komen. In het afgelopen jaar is die tendens echter snel en aanzienlijk veranderd, en dit is vooral merkbaar aan de kosten voor RAM- en opslagcomponenten. Hier zijn verschillende redenen voor, die allemaal gevolgen hebben voor hardwareproducten over de hele wereld. Het uiteindelijke resultaat is dat de oorspronkelijk beoogde prijs voor de Steam Machine niet meer haalbaar is. Valve

Ja, je moet dus pre-orderen om te kunnen pre-orderen. Mocht je een Steam-account hebben met een goede reputatie en die vóór 27 april 2026 een aankoop heeft gedaan, dan maak je kans om in de willekeurige reserveringsvolgorde opgenomen te worden. Je kunt je nog aanmelden tot donderdag 25 juni 2026 om 19:00 uur. Daarna word je toegevoegd aan de wachtlijst en krijg je te horen wanneer je aan de beurt bent.