The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt op 11 augustus voor Nintendo Switch 2. Ter ere van die release is Sheogorath wederom afgereisd naar het hoofdkantoor van Bethesda. Dit keer met een raadsel.

"What has a face, tail but no body?" Geef er maar geen goed antwoord op, want Sheogorath kan blijkbaar niet zo goed tegen zijn verlies. Zo blijkt maar weer uit onderstaande trailer, waarin hij zoete wraak neemt op iedereen die hem voor schut zet. Vorige keer zagen we Sheogorath al broeien in de soundbooth, maar dit keer verliest de Daedric Prince zijn geduld pas echt.

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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt op 11 augustus voor Nintendo Switch 2. De remaster is inmiddels al speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series en pc.