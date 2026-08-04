Sheogorath heeft een raadsel voor je in nieuwe Oblivion Remastered-trailer
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt op 11 augustus voor Nintendo Switch 2. Ter ere van die release is Sheogorath wederom afgereisd naar het hoofdkantoor van Bethesda. Dit keer met een raadsel.
"What has a face, tail but no body?" Geef er maar geen goed antwoord op, want Sheogorath kan blijkbaar niet zo goed tegen zijn verlies. Zo blijkt maar weer uit onderstaande trailer, waarin hij zoete wraak neemt op iedereen die hem voor schut zet. Vorige keer zagen we Sheogorath al broeien in de soundbooth, maar dit keer verliest de Daedric Prince zijn geduld pas echt.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt op 11 augustus voor Nintendo Switch 2. De remaster is inmiddels al speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Als we hetzelfde acteerwerk kunnen verwachten voor tes6, dan mogen ze er nog wel een jaar of 15 voor uittrekken voor ze hem uitbrengen 😅