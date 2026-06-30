TES IV: Oblivion Remastered komt in augustus naar Switch 2
Nintendo Switch 2-spelers kunnen deze zomer terugkeren naar Cyrodiil. Bethesda heeft aangekondigd dat The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in augustus verschijnt voor de nieuwste Nintendo-console, inclusief alle grote uitbreidingen.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered brengt de bekende RPG van Bethesda Game Studios naar Nintendo Switch 2 met verbeterde graphics en aangepaste gameplay. Spelers trekken opnieuw door de provincie Cyrodiil, sluiten de poorten van Oblivion en nemen het op tegen de legers van Mehrunes Dagon. Eerder dit jaar leerden we al dat verschillende Bethesda-games naar de Switch 2 komen, waaronder Oblivion. Volgens Bethesda maakt de game gebruik van de mogelijkheden van Nintendo Switch 2, waaronder motion control voor verschillende acties. De remaster bevat niet alleen de basisgame, maar ook de uitbreidingen Shivering Isles en Knights of the Nine. Daarnaast zijn alle eerder uitgebrachte downloadbare uitbreidingen inbegrepen, zoals Fighter's Stronghold, Mehrune's Razor, Wizard's Tower en de bekende Horse Armor Pack. Daarmee krijgen zowel nieuwe spelers als fans direct de complete versie van Oblivion voorgeschoteld.
Bethesda brengt de game uit in meerdere edities. De Standard Edition bevat de volledige game met alle uitbreidingen en DLC. De Deluxe Edition verschijnt zowel fysiek als digitaal en voegt extra uitrusting toe in de vorm van unieke Akatosh- en Mehrunes Dagon-pantser-, wapen- en paardenpantser-sets. Spelers die later willen upgraden, kunnen ook kiezen voor een aparte Deluxe Upgrade, zolang zij de basisgame al bezitten.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt op 11 augustus voor Nintendo Switch 2. De pre-orders voor alle edities zijn per direct geopend. Lees hier onze review van The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered toen we de game op de Xbox Series X speelden.
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Die reclame is wel geinig bedacht voor mensen die het origineel gespeeld hebben.
Even kijken of de game fatsoenlijk geoptimaliseerd is. Zo wel, dan ga ik 'm halen.
Nou deze game runt op mijn PC al niet best zonder DLSS, dus ben benieuwd hoe de Switch 2 versie het gaat doen.