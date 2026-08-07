Disney Epic Mickey Rebrushed komt naar mobiel
Het kleurrijke avontuur van Mickey Mouse in Disney Epic Mickey: Rebrushed is nog niet klaar, want de game komt ook richting de mobiele apparaten. Dit heeft THQ Nordic bekendgemaakt voorafgaand aan de THQ Nordic Showcase 2026.
Mickey mag zich bewapend met zijn magische penseel richting de mobiele devices manoeuvreren, want binnenkort is de game ook op die apparaten speelbaar. Mocht je de game dus nog niet op consoles hebben gespeeld, dan komt daar op termijn nog een nieuwe optie bij. Hij reist in dit avontuur door Wasteland, dat bezaait is met vergeten Disney personages. En dat zijn er nogal wat. De port naar mobiel komt voor rekening van Snapshot Games. De mobiele ervaring heeft geoptimaliseerde touch screen-besturing. De game is verder zeer trouw aan de consoles versies van de remake.
Een exacte releasedatum voor de mobiele versie van Disney Epic Mickey: Rebrushed is nog niet bekend, maar je kunt de mobiele variant wel al pre-orderen.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Benieuwd hoe en of dit speelt haha, moderne telefoons zijn krachtig maar het gaat toch anders zijn denk ik zo.
Tof! Was echt een leuke game voor de Disney fan, veel leuke easter eggs en verwijzingen naar oude Disney shorts of films. Denk dat die op mobiel wel minder speelt, maar zo bereik je wel meer mensen.
Ooit de demo geprobeerd op de Switch , lijkt me echt een leuke game , maar de gameplay vond ik zo gaar dat ik er verder niks mee gedaan heb .
Ik heb niks met gamen op de phone , maar lijkt me wel een leuke toevoeging op de phone voor de mensen die er wel van houden.