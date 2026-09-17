Bloomwalker officieel onderdeel van Ni no Kuni-universum

Netmarble Neo slaat de handen ineen met XBOX voor een puike trailer tijdens Tokyo Game Show 2026. Bloomwalker krijgt een verdiende spot in de line-up en dat gaat gepaard met nieuws over de franchise an sich.

Bloomwalker, wiens projectnaam simpelweg is komen te vervallen, werd oorspronkelijk onthuld tijdens gamescom 2025 en nu geeft Tokyo Game Show 2026 er een gevolg aan. Netmarble Neo laat weten dat de avontuurlijke survivalgame thuishoort binnen het Ni no Kuni-universum. De IP van ontwikkelaar LEVEL-5 wordt ingezet om de kleurrijke wereld vorm te geven en de lore uit de diepen. De onderstaande trailer geeft goed het gevoel van de game over en laat spelers kennismaken met de open gebieden en schattige wezentjes die jou tijdens de reis vergezellen. Kijk hieronder op je gemak de beelden door en mocht je een Japanse talenknobbel hebben, laat vooral ons weten wat er allemaal staat.

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Bloomwalker is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.