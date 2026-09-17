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Tokyo Game Show 2026

Bloomwalker officieel onderdeel van Ni no Kuni-universum

Door Bram Noteboom
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Netmarble Neo slaat de handen ineen met XBOX voor een puike trailer tijdens Tokyo Game Show 2026. Bloomwalker krijgt een verdiende spot in de line-up en dat gaat gepaard met nieuws over de franchise an sich.

Bloomwalker, wiens projectnaam simpelweg is komen te vervallen, werd oorspronkelijk onthuld tijdens gamescom 2025 en nu geeft Tokyo Game Show 2026 er een gevolg aan. Netmarble Neo laat weten dat de avontuurlijke survivalgame thuishoort binnen het Ni no Kuni-universum. De IP van ontwikkelaar LEVEL-5 wordt ingezet om de kleurrijke wereld vorm te geven en de lore uit de diepen. De onderstaande trailer geeft goed het gevoel van de game over en laat spelers kennismaken met de open gebieden en schattige wezentjes die jou tijdens de reis vergezellen. Kijk hieronder op je gemak de beelden door en mocht je een Japanse talenknobbel hebben, laat vooral ons weten wat er allemaal staat.

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Bloomwalker is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Bloomwalker
Bloomwalker

Ontwikkelaar

Netmarble Games

Uitgever

Netmarble

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
16 minuten geleden

Alleen voor het grafische aspect zou ik deze al kopen😂 Ni No kuni was ook echt geweldig!

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