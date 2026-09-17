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The Legend of Zelda: Ocarina of Time krijgt VRR-ondersteuning

Door Rudy Wijnberg
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In een recente update van de Nintendo Switch 2-firmware is de optie voor een variabele refresh rate (VRR) toegevoegd. Dit heeft Nintendo flink aan het werk gezet, want menig productpagina is geüpdatet met de mededeling of een game de functie wel of juist niet ondersteunt. Het goede nieuws? The Legend of Zelda: Ocarina of Time gaat de VRR-functionaliteit ondersteunen!

Met firmware-update 23.0.0 introduceert Nintendo VRR-ondersteuning voor de Nintendo Switch 2 in Docked Mode. Hierdoor zijn gebruikers in staat om automatisch de refresh rate van de monitor of televisie af te stemmen op de frame-output van de game. De functie heeft op andere consoles al jarenlang als doel om problemen zoals ‘screen tearing’ te voorkomen. De implementatie van de technologie op Nintendo Switch 2 vereist wel de nodige voorbereiding van de ontwikkelaar, waardoor deze niet voor iedere game beschikbaar is. Gelukkig verschijnt The Legend of Zelda: Ocarina of Time pas op 5 november 2026 en is er tijd geweest om VRR voor de aankomende game uit te rollen, zo blijkt uit de Amerikaanse productinformatie van Nintendo.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Deku Tree

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2623 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl9 NPC 2.0
zojuist

De eerste game die VRR echt ondersteunt!!!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
3 uur geleden

Een goede toevoeging wel jammer dat ze geen DSLL ondersteuning doen voor deze game. Verder kijk ik er naar uit en ben ik benieuwd hoe de gameplay zich in 2026 staande houdt.

0
Avatar Baroness
Baroness
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Goh wat is die Deku-boom ook een monster geworden he!?.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Dat is top! Hoe soepeler, hoe beter!

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl17 Final Form
4 uur geleden

Toffe feature! Dan wordt het spelen van de beste game ooit gemaakt nóg leuker🤩.
GOTY 2026!

5
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