The Legend of Zelda: Ocarina of Time krijgt VRR-ondersteuning
In een recente update van de Nintendo Switch 2-firmware is de optie voor een variabele refresh rate (VRR) toegevoegd. Dit heeft Nintendo flink aan het werk gezet, want menig productpagina is geüpdatet met de mededeling of een game de functie wel of juist niet ondersteunt. Het goede nieuws? The Legend of Zelda: Ocarina of Time gaat de VRR-functionaliteit ondersteunen!
Met firmware-update 23.0.0 introduceert Nintendo VRR-ondersteuning voor de Nintendo Switch 2 in Docked Mode. Hierdoor zijn gebruikers in staat om automatisch de refresh rate van de monitor of televisie af te stemmen op de frame-output van de game. De functie heeft op andere consoles al jarenlang als doel om problemen zoals ‘screen tearing’ te voorkomen. De implementatie van de technologie op Nintendo Switch 2 vereist wel de nodige voorbereiding van de ontwikkelaar, waardoor deze niet voor iedere game beschikbaar is. Gelukkig verschijnt The Legend of Zelda: Ocarina of Time pas op 5 november 2026 en is er tijd geweest om VRR voor de aankomende game uit te rollen, zo blijkt uit de Amerikaanse productinformatie van Nintendo.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
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De eerste game die VRR echt ondersteunt!!!
Een goede toevoeging wel jammer dat ze geen DSLL ondersteuning doen voor deze game. Verder kijk ik er naar uit en ben ik benieuwd hoe de gameplay zich in 2026 staande houdt.
Goh wat is die Deku-boom ook een monster geworden he!?.
Dat is top! Hoe soepeler, hoe beter!
Toffe feature! Dan wordt het spelen van de beste game ooit gemaakt nóg leuker🤩.
GOTY 2026!