In het teken van ‘deden meer retailers dit maar’: de Canadese tak van retailer EB Games voorziet alle pre-orders van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 van een holografische slipcover. Deze hoes om het doosje bevat het design van het origineel, dat bijna dertig jaar geleden verscheen voor de Nintendo 64.

Exact dit soort berichten is waarom ik zoveel van lokale gameshops houd (rip GameMania). EB Games beloont gamers die The Legend of Zelda: Ocarina of Time pre-orderen met een exclusieve slipcover waarop het oude design van The Legend of Zelda: Ocarina of Time prijkt. Dit dient niet ter vervanging van de gelimiteerde foil cover, maar als extraatje voor mensen die de game bij de retailer aanschaffen. Helaas kunnen we de slipcover in Nederland op onze buik schrijven, aangezien EB Games de actie enkel in Canada hanteert. Gelukkig maken we nog altijd kans op de foil cover die bij de eerste leveringen van de game wordt meegeleverd.

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Heb jij The Legend of Zelda: Ocarina of Time al in de pre-order staan? Ocarina of Time verschijnt 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.