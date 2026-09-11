EB Games voorziet Ocarina of Time pre-orders van exclusieve slipcover
In het teken van ‘deden meer retailers dit maar’: de Canadese tak van retailer EB Games voorziet alle pre-orders van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 van een holografische slipcover. Deze hoes om het doosje bevat het design van het origineel, dat bijna dertig jaar geleden verscheen voor de Nintendo 64.
Exact dit soort berichten is waarom ik zoveel van lokale gameshops houd (rip GameMania). EB Games beloont gamers die The Legend of Zelda: Ocarina of Time pre-orderen met een exclusieve slipcover waarop het oude design van The Legend of Zelda: Ocarina of Time prijkt. Dit dient niet ter vervanging van de gelimiteerde foil cover, maar als extraatje voor mensen die de game bij de retailer aanschaffen. Helaas kunnen we de slipcover in Nederland op onze buik schrijven, aangezien EB Games de actie enkel in Canada hanteert. Gelukkig maken we nog altijd kans op de foil cover die bij de eerste leveringen van de game wordt meegeleverd.
Heb jij The Legend of Zelda: Ocarina of Time al in de pre-order staan? Ocarina of Time verschijnt 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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De Ocarina of Time Switch 2 40th Anniversary console is op moment van schrijven te pre orderen bij Bol.
Holy Guacemoly,
Die is vet, mijn nostalgische gevoelens worden zo nog meer geprikkeld 🤩.
Tof! jammer dat we deze hier niet hebben.
Vet! Hierdoor mis ik wel de Game Mania ja, oké... Ja je betaalde €10 meer dan bij de andere zaken maar soms hadden ze wel goede pre-order deals die je wilde! Jammer dat wij dit niet in NL hebben.
Dat is ook wel echt een hele vette pre-order bonus zeg! Ik moet zeggen dat ik de 3 Spiritual Stones die Nintendo Nederland erbij geeft ook heel mooi zijn!