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Nintendo past Zelda-tijdlijn aan en bevestigt bekende fan-theorie

Door Rudy Wijnberg
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Zelda-YouTuber Zeltik is al geruime tijd bezig met het ontrafelen van de Zelda-tijdlijn. Nintendo heeft er nogal een handje van om deze aan te passen en doet dat wederom vlak voor de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2. Deze aanpassing bevestigt echter een langlopende theorie onder fans.

Als er iets ingewikkeld is om uit te leggen, dan is het wel de Zelda-tijdlijn. Hoewel deze redelijk rechttoe rechtaan lijkt, is het tegendeel waar. Zo splitst de tijdlijn bijvoorbeeld in drieën tijdens de gebeurtenissen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De tijdlijn wordt nu echter verder uitgebreid met twee varianten van Hyrule. Zo treffen we ‘Founding of the Kingdom of Hyrule’ tweemaal aan op de Japanse Zelda-tijdlijn. Eenmaal aan het begin en eenmaal nadat de tijdlijn weer bij elkaar komt voor de start van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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Deze verandering geeft Tears of the Kingdom eindelijk een plekje op de tijdlijn. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reist Zelda terug in de tijd om de oprichting van Hyrule te aanschouwen. Nu blijkt dat dit niet de oprichting is, maar de wederopstanding van het koninkrijk, die vlak voor de ‘Imprisoning War’ plaatsvindt. Hiermee krijgt de ‘Wild Era’ toch een vast plekje op de tijdlijn. Dit is niet te zien op de westerse site, maar wel op de Japanse Zelda-tijdlijn. Volgens diverse ontwikkelaars spelen Breath of the Wild en Tears of the Kingdom zich af in een verre, verre toekomst van de tijdlijn.

Dat is echter niet alles wat Zeltik in de video benoemt. Zo worden er ook linkjes gelegd tussen de openwereld-Zelda-games en Ocarina of Time voor Switch 2. Zo analyseert de YouTuber beelden afkomstig van de Japanse Zelda-site, waarin we bijvoorbeeld meer van de Shadow Temple zien. In de tempel maak je gebruik van de Lens of Truth, die nu is omgetoverd tot Goggles of Truth. Deze Sheikah-lens is nu voorzien van bijzonder herkenbare patronen, die we ook zien in Breath of the Wild. Ook zijn de Kokiri voorzien van witte tatoeages, die erg veel lijken op de tatoeages van Sonia, toekomstig koningin van Hyrule.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Switch 2 Shadow Temple

Zo, dat lijkt mij weer even genoeg lore voor vandaag. Mocht je geïnteresseerd zijn in de Zelda-lore, bekijk dan zeker even meer van Zeltiks video's. Deze zijn namelijk oprecht interessant voor de fan. The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.

Bron: Zeltik
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2598 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Grappige bijzaak die tijdlijn wel altijd 😛
Kojima is er zelfs jaloers op naar het schijnt 😅

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Let it go Nintendo, als je een logische tijdlijn had gewild dan had je er van te voren over na moeten denken. Niet achteraf.

1
Avatar Dwaaskaas
Dwaaskaas
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

Er was ook lange tijd (of misschien nog wel steeds) een eenvoudige versie die zegt dat elke The Legend of Zelda game "gewoon" hetzelfde verhaal is maar, omdat het mondeling wordt doorverteld, details langzaam veranderen en de games dus ook. Uiteraard niet waar, aangezien Nintendo een complete tijdlijn bijhoud, maar vanwege zijn eenvoud vind ik dat idee ook wel wat hebben, want werken sprookjes (en uiteindelijk legendes) ook niet zo?

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

De Zelda tijdlijn is echt de meest verwarrende onzin ooit, en hij wordt alleen maar groter

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Als er een franchise is die om de x aantal jaar geretconed word is het the legend of zelda wel. Niks mis mee uiteraard.

1
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