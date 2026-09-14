Nintendo past Zelda-tijdlijn aan en bevestigt bekende fan-theorie
Zelda-YouTuber Zeltik is al geruime tijd bezig met het ontrafelen van de Zelda-tijdlijn. Nintendo heeft er nogal een handje van om deze aan te passen en doet dat wederom vlak voor de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2. Deze aanpassing bevestigt echter een langlopende theorie onder fans.
Als er iets ingewikkeld is om uit te leggen, dan is het wel de Zelda-tijdlijn. Hoewel deze redelijk rechttoe rechtaan lijkt, is het tegendeel waar. Zo splitst de tijdlijn bijvoorbeeld in drieën tijdens de gebeurtenissen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De tijdlijn wordt nu echter verder uitgebreid met twee varianten van Hyrule. Zo treffen we ‘Founding of the Kingdom of Hyrule’ tweemaal aan op de Japanse Zelda-tijdlijn. Eenmaal aan het begin en eenmaal nadat de tijdlijn weer bij elkaar komt voor de start van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Deze verandering geeft Tears of the Kingdom eindelijk een plekje op de tijdlijn. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reist Zelda terug in de tijd om de oprichting van Hyrule te aanschouwen. Nu blijkt dat dit niet de oprichting is, maar de wederopstanding van het koninkrijk, die vlak voor de ‘Imprisoning War’ plaatsvindt. Hiermee krijgt de ‘Wild Era’ toch een vast plekje op de tijdlijn. Dit is niet te zien op de westerse site, maar wel op de Japanse Zelda-tijdlijn. Volgens diverse ontwikkelaars spelen Breath of the Wild en Tears of the Kingdom zich af in een verre, verre toekomst van de tijdlijn.
Dat is echter niet alles wat Zeltik in de video benoemt. Zo worden er ook linkjes gelegd tussen de openwereld-Zelda-games en Ocarina of Time voor Switch 2. Zo analyseert de YouTuber beelden afkomstig van de Japanse Zelda-site, waarin we bijvoorbeeld meer van de Shadow Temple zien. In de tempel maak je gebruik van de Lens of Truth, die nu is omgetoverd tot Goggles of Truth. Deze Sheikah-lens is nu voorzien van bijzonder herkenbare patronen, die we ook zien in Breath of the Wild. Ook zijn de Kokiri voorzien van witte tatoeages, die erg veel lijken op de tatoeages van Sonia, toekomstig koningin van Hyrule.
Zo, dat lijkt mij weer even genoeg lore voor vandaag. Mocht je geïnteresseerd zijn in de Zelda-lore, bekijk dan zeker even meer van Zeltiks video's. Deze zijn namelijk oprecht interessant voor de fan. The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
-
Game Over Podcast
Game Over Podcast: S16, E12 - The Legend of Zelda Nintendo Direct
Nintendo heeft een The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct uitgezonden en Patatrick, Claudia en Bram bespreken samen wat zij hebben gezien.0 reacties
-
Nieuws
EB Games voorziet Ocarina of Time pre-orders van exclusieve slipcover
EB Games beloont Canadese pre-orders van The Legend of Zelda: Ocarina of Time met een slipcover gebaseerd op het originele Nintendo 64-design.22 reacties
-
Friendly Reminder
Friendly Reminder: Kijk hier om 16:00 de Nintendo Direct
De Nintendo Direct van 9 september 2026 start om 16:00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Kijk hier live mee naar het laatste Nintendo Switch 2-nieuws.141 reacties
-
Trailer
Update Dit is de Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2
Nintendo onthult speciale The Legend of Zelda 40th Anniversary-hardware, waaronder een Nintendo Switch 2, Pro Controller 2 en Carrying Case.74 reacties
Grappige bijzaak die tijdlijn wel altijd 😛
Kojima is er zelfs jaloers op naar het schijnt 😅
Let it go Nintendo, als je een logische tijdlijn had gewild dan had je er van te voren over na moeten denken. Niet achteraf.
Er was ook lange tijd (of misschien nog wel steeds) een eenvoudige versie die zegt dat elke The Legend of Zelda game "gewoon" hetzelfde verhaal is maar, omdat het mondeling wordt doorverteld, details langzaam veranderen en de games dus ook. Uiteraard niet waar, aangezien Nintendo een complete tijdlijn bijhoud, maar vanwege zijn eenvoud vind ik dat idee ook wel wat hebben, want werken sprookjes (en uiteindelijk legendes) ook niet zo?
De Zelda tijdlijn is echt de meest verwarrende onzin ooit, en hij wordt alleen maar groter
Als er een franchise is die om de x aantal jaar geretconed word is het the legend of zelda wel. Niks mis mee uiteraard.