Nintendo past Zelda-tijdlijn aan en bevestigt bekende fan-theorie

Zelda-YouTuber Zeltik is al geruime tijd bezig met het ontrafelen van de Zelda-tijdlijn. Nintendo heeft er nogal een handje van om deze aan te passen en doet dat wederom vlak voor de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2. Deze aanpassing bevestigt echter een langlopende theorie onder fans.

Als er iets ingewikkeld is om uit te leggen, dan is het wel de Zelda-tijdlijn. Hoewel deze redelijk rechttoe rechtaan lijkt, is het tegendeel waar. Zo splitst de tijdlijn bijvoorbeeld in drieën tijdens de gebeurtenissen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De tijdlijn wordt nu echter verder uitgebreid met twee varianten van Hyrule. Zo treffen we ‘Founding of the Kingdom of Hyrule’ tweemaal aan op de Japanse Zelda-tijdlijn. Eenmaal aan het begin en eenmaal nadat de tijdlijn weer bij elkaar komt voor de start van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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Deze verandering geeft Tears of the Kingdom eindelijk een plekje op de tijdlijn. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reist Zelda terug in de tijd om de oprichting van Hyrule te aanschouwen. Nu blijkt dat dit niet de oprichting is, maar de wederopstanding van het koninkrijk, die vlak voor de ‘Imprisoning War’ plaatsvindt. Hiermee krijgt de ‘Wild Era’ toch een vast plekje op de tijdlijn. Dit is niet te zien op de westerse site, maar wel op de Japanse Zelda-tijdlijn. Volgens diverse ontwikkelaars spelen Breath of the Wild en Tears of the Kingdom zich af in een verre, verre toekomst van de tijdlijn.

Dat is echter niet alles wat Zeltik in de video benoemt. Zo worden er ook linkjes gelegd tussen de openwereld-Zelda-games en Ocarina of Time voor Switch 2. Zo analyseert de YouTuber beelden afkomstig van de Japanse Zelda-site, waarin we bijvoorbeeld meer van de Shadow Temple zien. In de tempel maak je gebruik van de Lens of Truth, die nu is omgetoverd tot Goggles of Truth. Deze Sheikah-lens is nu voorzien van bijzonder herkenbare patronen, die we ook zien in Breath of the Wild. Ook zijn de Kokiri voorzien van witte tatoeages, die erg veel lijken op de tatoeages van Sonia, toekomstig koningin van Hyrule.

Zo, dat lijkt mij weer even genoeg lore voor vandaag. Mocht je geïnteresseerd zijn in de Zelda-lore, bekijk dan zeker even meer van Zeltiks video's. Deze zijn namelijk oprecht interessant voor de fan. The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.