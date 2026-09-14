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Gerucht: Lies of P-vervolg heet 'Wonders of O'

Door Bram Noteboom
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Via een trademark van Neowiz speculeren fans over de potentiële naam van de Lies of P-sequel. De game zou naar verluidt 'Wonders of O' heten.

Waarover vindt de speculatie plaats? Nou, de naam is echt; dat is een feit. De trademark werd gespot via het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, oftewel EUIPO. Daar pronkt 'Wonders of O' tussen de handelsmerken van de Koreaanse gamemaker. De vraag is natuurlijk wel: is dit daadwerkelijk het vervolg op Lies of P of hebben we te maken met een spin-off? Fans van de game denken dat 'Wonders of O' wellicht verwijst naar The Wizard of Oz. En als je de game hebt uitgespeeld én de post-credits scene hebt bekeken, dan weet je dat deze theorie lang niet zo gek klinkt. Maar ja, het is voorlopig wel wachten op bevestiging vanuit kamp Neowiz.

Lies of P 2 sequel

Lies of P is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch 2.

Bron: EUIPO
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5487 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lies of P
Winnaar
Lies of P

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Round8 Studio

Uitgever

NEOWIZ

Release

19 september 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

The Rock dacht ook meteen aan Ozz 😛

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

De sfeer van Lies of P vond ik fantastisch. Jammer genoeg vond ik de game te moeilijk waardoor dit geen ontspanning was voor mij. Ik wist natuurlijk op voorhand dat het een soulslike was, maar toch heb ik het erop gewaagd. Jammer genoeg moest ik snel het loodje leggen. 😅

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Na P komt de O haha.

Heb de game nog niet gespeeld maar wil dit wel doen. Zodra ik klaar ben met Zelda en er is nog tijd .... Ga ik eraan beginnen. :)

0
Avatar Lonk
Lonk
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden bewerkt

Spoiler: Deel 3 heet Whispers of O en deel 4 zal Legends of P heten. Op deze manier vormen de letters samen een geheime 'boodschap'.

3
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Ik heb t eerste deel nog steeds hier in de kast liggen… Ik wou ooit eens starten met een soort van soulslike achtige game en deze leek me perfect om mee te beginnen. Hij zit nog steeds in t plastic 😂 Zou top zijn als ik m kon spelen voordat dit vervolg uitkomt!

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Lies of P was de eerste soulslike waarvan ik wel het einde haalde :p ecjt vette game en niet TE moeilijk. Setting was fantastich dus hoop dat wonders of O niet zo word .

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden bewerkt

**SPOILERS**

Spoiler

op het einde van lies op P krijgen we Dorothy te zien, en die is van The Wonderful Wizard of Oz. Dus, wonders of Oz?



Wat het ook mag zijn, Lies of P was een meesterwerk! Kijk zeer uit naar dit vervolg :-)

(P.S: Ik gebruik nu de speciale "spoiler" teken, maar dit word zo opvallend gemarkeerd, denk eerder dat mensen het gaan lezen als niet, haha!)

3
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Dat moet haast wel Oz zijn, welk ander sprookje begint met ‘O’?

0
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