Gerucht: Lies of P-vervolg heet 'Wonders of O'

Via een trademark van Neowiz speculeren fans over de potentiële naam van de Lies of P-sequel. De game zou naar verluidt 'Wonders of O' heten.

Waarover vindt de speculatie plaats? Nou, de naam is echt; dat is een feit. De trademark werd gespot via het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, oftewel EUIPO. Daar pronkt 'Wonders of O' tussen de handelsmerken van de Koreaanse gamemaker. De vraag is natuurlijk wel: is dit daadwerkelijk het vervolg op Lies of P of hebben we te maken met een spin-off? Fans van de game denken dat 'Wonders of O' wellicht verwijst naar The Wizard of Oz. En als je de game hebt uitgespeeld én de post-credits scene hebt bekeken, dan weet je dat deze theorie lang niet zo gek klinkt. Maar ja, het is voorlopig wel wachten op bevestiging vanuit kamp Neowiz.

Lies of P is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch 2.