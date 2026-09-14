Gerucht: Lies of P-vervolg heet 'Wonders of O'
Via een trademark van Neowiz speculeren fans over de potentiële naam van de Lies of P-sequel. De game zou naar verluidt 'Wonders of O' heten.
Waarover vindt de speculatie plaats? Nou, de naam is echt; dat is een feit. De trademark werd gespot via het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, oftewel EUIPO. Daar pronkt 'Wonders of O' tussen de handelsmerken van de Koreaanse gamemaker. De vraag is natuurlijk wel: is dit daadwerkelijk het vervolg op Lies of P of hebben we te maken met een spin-off? Fans van de game denken dat 'Wonders of O' wellicht verwijst naar The Wizard of Oz. En als je de game hebt uitgespeeld én de post-credits scene hebt bekeken, dan weet je dat deze theorie lang niet zo gek klinkt. Maar ja, het is voorlopig wel wachten op bevestiging vanuit kamp Neowiz.
Lies of P is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch 2.
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The Rock dacht ook meteen aan Ozz 😛
De sfeer van Lies of P vond ik fantastisch. Jammer genoeg vond ik de game te moeilijk waardoor dit geen ontspanning was voor mij. Ik wist natuurlijk op voorhand dat het een soulslike was, maar toch heb ik het erop gewaagd. Jammer genoeg moest ik snel het loodje leggen. 😅
Na P komt de O haha.
Heb de game nog niet gespeeld maar wil dit wel doen. Zodra ik klaar ben met Zelda en er is nog tijd .... Ga ik eraan beginnen. :)
Spoiler: Deel 3 heet Whispers of O en deel 4 zal Legends of P heten. Op deze manier vormen de letters samen een geheime 'boodschap'.
Ik heb t eerste deel nog steeds hier in de kast liggen… Ik wou ooit eens starten met een soort van soulslike achtige game en deze leek me perfect om mee te beginnen. Hij zit nog steeds in t plastic 😂 Zou top zijn als ik m kon spelen voordat dit vervolg uitkomt!
Lies of P was de eerste soulslike waarvan ik wel het einde haalde :p ecjt vette game en niet TE moeilijk. Setting was fantastich dus hoop dat wonders of O niet zo word .
**SPOILERS**
op het einde van lies op P krijgen we Dorothy te zien, en die is van The Wonderful Wizard of Oz. Dus, wonders of Oz?
Wat het ook mag zijn, Lies of P was een meesterwerk! Kijk zeer uit naar dit vervolg :-)
(P.S: Ik gebruik nu de speciale "spoiler" teken, maar dit word zo opvallend gemarkeerd, denk eerder dat mensen het gaan lezen als niet, haha!)
Dat moet haast wel Oz zijn, welk ander sprookje begint met ‘O’?