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Lies of P maakt via Complete Edition Nintendo Switch 2-debuut

Door Bram Noteboom

We liegen er niet om. Lies of P is aanwezig tijdens de Nintendo Direct en we mogen de actiegame binnenkort verwelkomen op de hybride console.

Voor wie niet bekend is met de actiegame van NEOWIZ en Round 8 Studio: het gaat om een Soulslike in een donkere, elegante wereld van het Belle Epoque-tijdperk. Je speelt als Pinokkio en je komt in aanraking met diverse andere personages uit zijn sprookje en andere fantasieverhalen. De combat is gruwelijk en het leveldesign weet te bekoren; Lies of P wordt dan ook gezien als een van de betere Soulslikes buiten het werk van FromSoftware. Middels de Complete Edition, die de Overture-DLC bevat, komt de titel naar de Nintendo Switch 2. Vanaf 6 augustus 2026 kun je de game op de nieuwste hardware van Nintendo ervaren.

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Lies of P is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Xbox-consoles.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lies of P Winnaar
Lies of P

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Round8 Studio

Uitgever

NEOWIZ

Release

19 september 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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