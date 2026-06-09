Lies of P maakt via Complete Edition Nintendo Switch 2-debuut

We liegen er niet om. Lies of P is aanwezig tijdens de Nintendo Direct en we mogen de actiegame binnenkort verwelkomen op de hybride console.

Voor wie niet bekend is met de actiegame van NEOWIZ en Round 8 Studio: het gaat om een Soulslike in een donkere, elegante wereld van het Belle Epoque-tijdperk. Je speelt als Pinokkio en je komt in aanraking met diverse andere personages uit zijn sprookje en andere fantasieverhalen. De combat is gruwelijk en het leveldesign weet te bekoren; Lies of P wordt dan ook gezien als een van de betere Soulslikes buiten het werk van FromSoftware. Middels de Complete Edition, die de Overture-DLC bevat, komt de titel naar de Nintendo Switch 2. Vanaf 6 augustus 2026 kun je de game op de nieuwste hardware van Nintendo ervaren.

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Lies of P is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Xbox-consoles.