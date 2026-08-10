1666: Amsterdam verschijnt over enkele weken
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. 1666: Amsterdam verschijnt al over enkele weken op de pc via Steam Early Access!
Het is een heksenbende in het oude Amsterdam en dat wordt maar weer al te duidelijk in de derde episode van de Gameplay Feature-videoreeks. In 1666: Amsterdam heb je te maken met twee distinctieve tijdzones: overdag dwaal je rond in een levende hoofdstad, terwijl je zoveel mogelijk informatie probeert te verzamelen. Het is aan jou om de identiteiten van de 'originals' te achterhalen. Wees echter wel voorzichtig, want als de lokale politie-eenheid het idee heeft dat je magie gebruikt, kan dat zware consequenties met zich meebrengen. Wanneer de nacht valt heb je hele andere taken, dan is het namelijk tijd om de monsters op te zoeken en neer te halen. Check alle details hieronder:
De bovenstaande gameplayvideo ging gepaard met nieuwe informatie over de release. 1666: Amsterdam is beschikbaar vanaf 25 augustus 2026 voor de pc via Steam Early Access. Ga jij al vroegtijdig met deze titel aan de slag?
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Boivin introduceert hoofdpersonages van 1666: Amsterdam
De twee 1666: Amsterdam-hoofdpersonages Noa en Aaron en gameplay features worden in dit filmpje geïntroduceerd door Jean-François Boivin.3 reacties
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Preview: 1666: Amsterdam - Hopelijk het bloedoffer waard
Onze eigen acoliet Frietrick dook vol overgave in de proloog van 1666: Amsterdam om zelf te ervaren of het een bloedoffer waard is. Check hier zijn...20 reacties
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Op jacht naar sinistere nozems in 1666: Amsterdam
1666: Amsterdam biedt een duister avontuur vol heksenkringen, galgen en mysterie in oud-Amsterdam. De proloog van de game is nu speelbaar via Steam.8 reacties
Ja en het enige goede in Amsterdam (de trein die vertrekt uit Amsterdam) was er toen ook nog niet. Dus kut.
Al bij de aankondiging was ik oprecht verrast dat mensen hier hyped van werden.
Dit ziet er niet eens uit als een "zo slecht dat het plezierig is", dit ziet er ronduit slecht en saai uit.
Voor slecht en plezierig wacht ik wel op Agefield High: Rock the School, dat spel komt overmorgen al uit! Al wacht ik wel tot het zo'n 95% in de sale is. :D
Jeetje wat ziet dit er slecht uit. Was leuk geweest om een vette game te hebben die zich in Amsterdam afspeelt maar ik vrees dat dit hem niet gaat worden.
Lullig om te zeggen, maar er is nul hype en ik voorspel een dikke flop. September ontploft met topgames en dan moet het najaar nog volgen.
Aantal keer een Earl access gekocht. Maar ben steeds al uitgeblust van de game nog voor de volledige release.. ik wacht dus nog even tot de volledige game beschikbaar is.
Dit gaat een flop worden, helaas
Na de demo en reacties te zien is me hoop op een goede game wel aardig gezakt helaas.
Na de demo gespeeld te hebben heb ik helemaal geen hype meer voor deze game.
In het genre zijn er betere games die met het heden en verleden spelen als premise.