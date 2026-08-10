1666: Amsterdam verschijnt over enkele weken

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. 1666: Amsterdam verschijnt al over enkele weken op de pc via Steam Early Access!

Het is een heksenbende in het oude Amsterdam en dat wordt maar weer al te duidelijk in de derde episode van de Gameplay Feature-videoreeks. In 1666: Amsterdam heb je te maken met twee distinctieve tijdzones: overdag dwaal je rond in een levende hoofdstad, terwijl je zoveel mogelijk informatie probeert te verzamelen. Het is aan jou om de identiteiten van de 'originals' te achterhalen. Wees echter wel voorzichtig, want als de lokale politie-eenheid het idee heeft dat je magie gebruikt, kan dat zware consequenties met zich meebrengen. Wanneer de nacht valt heb je hele andere taken, dan is het namelijk tijd om de monsters op te zoeken en neer te halen. Check alle details hieronder:

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De bovenstaande gameplayvideo ging gepaard met nieuwe informatie over de release. 1666: Amsterdam is beschikbaar vanaf 25 augustus 2026 voor de pc via Steam Early Access. Ga jij al vroegtijdig met deze titel aan de slag?