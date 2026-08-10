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1666: Amsterdam verschijnt over enkele weken

Door Bram Noteboom
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Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. 1666: Amsterdam verschijnt al over enkele weken op de pc via Steam Early Access!

Het is een heksenbende in het oude Amsterdam en dat wordt maar weer al te duidelijk in de derde episode van de Gameplay Feature-videoreeks. In 1666: Amsterdam heb je te maken met twee distinctieve tijdzones: overdag dwaal je rond in een levende hoofdstad, terwijl je zoveel mogelijk informatie probeert te verzamelen. Het is aan jou om de identiteiten van de 'originals' te achterhalen. Wees echter wel voorzichtig, want als de lokale politie-eenheid het idee heeft dat je magie gebruikt, kan dat zware consequenties met zich meebrengen. Wanneer de nacht valt heb je hele andere taken, dan is het namelijk tijd om de monsters op te zoeken en neer te halen. Check alle details hieronder:

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De bovenstaande gameplayvideo ging gepaard met nieuwe informatie over de release. 1666: Amsterdam is beschikbaar vanaf 25 augustus 2026 voor de pc via Steam Early Access. Ga jij al vroegtijdig met deze titel aan de slag?

Bron: Panache Digital Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot 1666: Amsterdam
1666: Amsterdam

Ontwikkelaar

Panache Digital Games

Uitgever

Panache Digital Games

Release

25 augustus 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl10 Deel van het meubilair
6 dagen geleden om 07:54

Ja en het enige goede in Amsterdam (de trein die vertrekt uit Amsterdam) was er toen ook nog niet. Dus kut.

2
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 22:08

Al bij de aankondiging was ik oprecht verrast dat mensen hier hyped van werden.
Dit ziet er niet eens uit als een "zo slecht dat het plezierig is", dit ziet er ronduit slecht en saai uit.

Voor slecht en plezierig wacht ik wel op Agefield High: Rock the School, dat spel komt overmorgen al uit! Al wacht ik wel tot het zo'n 95% in de sale is. :D

0
Avatar Ozzy
Ozzy
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 21:21

Jeetje wat ziet dit er slecht uit. Was leuk geweest om een vette game te hebben die zich in Amsterdam afspeelt maar ik vrees dat dit hem niet gaat worden.

1
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 19:56

Lullig om te zeggen, maar er is nul hype en ik voorspel een dikke flop. September ontploft met topgames en dan moet het najaar nog volgen.

3
Avatar Milliways
Milliways
lvl1 Press Start
1 week geleden om 18:59

Aantal keer een Earl access gekocht. Maar ben steeds al uitgeblust van de game nog voor de volledige release.. ik wacht dus nog even tot de volledige game beschikbaar is.

0
Avatar GroteSmurf
GroteSmurf
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 18:51 bewerkt

Dit gaat een flop worden, helaas

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 18:44

Na de demo en reacties te zien is me hoop op een goede game wel aardig gezakt helaas.

2
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 18:42

Na de demo gespeeld te hebben heb ik helemaal geen hype meer voor deze game.

In het genre zijn er betere games die met het heden en verleden spelen als premise.

1
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