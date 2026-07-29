Boivin introduceert hoofdpersonages van 1666: Amsterdam

Jean-François Boivin toont in een nieuw filmpje twee hoofdpersonages van 1666: Amsterdam. Maak kennis met Noa en Aaron, twee verschillende mensen uit twee verschillende tijden.

In 1666: Amsterdam heb je dus twee hoofdpersonages in plaats van één. Dat toont producent Boivin in dit nieuwe filmpje over de personages en gameplayfeatures van de game. De heks Noa hadden we in de originele trailer al gezien. Aaron ook, maar tot nu toe alleen in de vorm van een zwarte kat. Hij is dus een universiteitsprofessor uit het jaar 2000 die naar 1666 wordt geteleporteerd en daar het leven meemaakt als zwarte kat. Dit spel met tijd doet natuurlijk een beetje denken aan Assassin’s Creed, maar voegt een extra laagje toe aan dit heksenjachtverhaal.

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1666: Amsterdam kent nog geen exacte releasedatum, maar de demo is al speelbaar op Steam.