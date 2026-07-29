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Boivin introduceert hoofdpersonages van 1666: Amsterdam

Door Hannah Herzberg
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Jean-François Boivin toont in een nieuw filmpje twee hoofdpersonages van 1666: Amsterdam. Maak kennis met Noa en Aaron, twee verschillende mensen uit twee verschillende tijden.

In 1666: Amsterdam heb je dus twee hoofdpersonages in plaats van één. Dat toont producent Boivin in dit nieuwe filmpje over de personages en gameplayfeatures van de game. De heks Noa hadden we in de originele trailer al gezien. Aaron ook, maar tot nu toe alleen in de vorm van een zwarte kat. Hij is dus een universiteitsprofessor uit het jaar 2000 die naar 1666 wordt geteleporteerd en daar het leven meemaakt als zwarte kat. Dit spel met tijd doet natuurlijk een beetje denken aan Assassin’s Creed, maar voegt een extra laagje toe aan dit heksenjachtverhaal.

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1666: Amsterdam kent nog geen exacte releasedatum, maar de demo is al speelbaar op Steam.

Bron: Panache Digital Games
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 83 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot 1666: Amsterdam
1666: Amsterdam

Ontwikkelaar

Panache Digital Games

Uitgever

Panache Digital Games

Release

-

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Kan niet zeggen dat ik na een aantal trailers erg hyped ben. De setting en de naam vind ik cool, maar als game, mweh.

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