Op jacht naar sinistere nozems in 1666: Amsterdam
In de stad Amsterdam. Waar de heksenkringen branden en hun nachtmerries schallen over oud-Amsterdam. Nee, dit is geen Acda en De Munnik, maar 1666: Amsterdam, een hels avontuur dat zich afspeelt in de mooiste stad ter wereld.
In 1666: Amsterdam bezoeken we helaas geen gezellige bruine cafeetjes, maar brandende heksenkringen, grimmige galgen en het open riool dat we vandaag de dag kennen als de grachtengordel. De oplettende kijker ziet menig bekend bouwwerk staan. Zo gloort de Westerkerk aan de horizon terwijl we kooplieden horen roepen.
Bekijk het kroonjuweel van Nederland door de ogen van Noa Brooklyn, een zogeheten Collector die door de Zaindaris is grootgebracht. Deze Collector dient de balans van de wereld te handhaven, waarbij we een schuld van The Originals dienen te innen. Deze Originals maken namelijk misbruik van macht, maar ook van de tijd, waardoor ze een eeuwig leven kennen. Wie de Originals zijn, is aan jou om uit te zoeken.
Mocht de game een beetje doen denken aan Assassin's Creed, dan kan dat kloppen. 1666: Amsterdam is namelijk in ontwikkeling bij Panache Games, een studio opgericht door nozem Patrice Désilets, creative director van onder andere Prince of Persia: The Sands of Time en Assassin's Creed.
1666: Amsterdam kent nog geen exacte releasedatum. De game is echter al speelbaar. Op Steam prijkt namelijk nu de 1666: Amsterdam Prologue, een dertig minuten durende demo van de game.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Preview
Preview: 1666: Amsterdam - Hopelijk het bloedoffer waard
Onze eigen acoliet Frietrick dook vol overgave in de proloog van 1666: Amsterdam om zelf te ervaren of het een bloedoffer waard is. Check hier zijn...20 reacties
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Trailer
Extra gameplay-feature 1666: Amsterdam onthuld
Tijdens de Future Games Show: Summer Showcase 2026 werd er extra aandacht besteed aan 1666: Amsterdam. Check hier de korte trailer.0 reacties
Ja tof! Heel leuk om Amsterdam in een game te zien.
Dit zit er heel vet uit!
Deze trailer vond ik ook wel nice, alleen jammer dat het in Amsterdam is 😜
Als cat-person moet ik deze game natuurlijk spelen. Ziet er trouwens goed uit!
Ik hoop oprecht dat de game ook naar consoles komt. Vind het er gruwelijk uitzien.
Grote verrassing! Ik dacht niet dat we deze game nog zouden gaan zien.