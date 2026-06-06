Op jacht naar sinistere nozems in 1666: Amsterdam

In de stad Amsterdam. Waar de heksenkringen branden en hun nachtmerries schallen over oud-Amsterdam. Nee, dit is geen Acda en De Munnik, maar 1666: Amsterdam, een hels avontuur dat zich afspeelt in de mooiste stad ter wereld.

In 1666: Amsterdam bezoeken we helaas geen gezellige bruine cafeetjes, maar brandende heksenkringen, grimmige galgen en het open riool dat we vandaag de dag kennen als de grachtengordel. De oplettende kijker ziet menig bekend bouwwerk staan. Zo gloort de Westerkerk aan de horizon terwijl we kooplieden horen roepen.

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Bekijk het kroonjuweel van Nederland door de ogen van Noa Brooklyn, een zogeheten Collector die door de Zaindaris is grootgebracht. Deze Collector dient de balans van de wereld te handhaven, waarbij we een schuld van The Originals dienen te innen. Deze Originals maken namelijk misbruik van macht, maar ook van de tijd, waardoor ze een eeuwig leven kennen. Wie de Originals zijn, is aan jou om uit te zoeken.

Mocht de game een beetje doen denken aan Assassin's Creed, dan kan dat kloppen. 1666: Amsterdam is namelijk in ontwikkeling bij Panache Games, een studio opgericht door nozem Patrice Désilets, creative director van onder andere Prince of Persia: The Sands of Time en Assassin's Creed.

1666: Amsterdam kent nog geen exacte releasedatum. De game is echter al speelbaar. Op Steam prijkt namelijk nu de 1666: Amsterdam Prologue, een dertig minuten durende demo van de game.