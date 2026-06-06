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Op jacht naar sinistere nozems in 1666: Amsterdam

Door Rudy Wijnberg

In de stad Amsterdam. Waar de heksenkringen branden en hun nachtmerries schallen over oud-Amsterdam. Nee, dit is geen Acda en De Munnik, maar 1666: Amsterdam, een hels avontuur dat zich afspeelt in de mooiste stad ter wereld.

In 1666: Amsterdam bezoeken we helaas geen gezellige bruine cafeetjes, maar brandende heksenkringen, grimmige galgen en het open riool dat we vandaag de dag kennen als de grachtengordel. De oplettende kijker ziet menig bekend bouwwerk staan. Zo gloort de Westerkerk aan de horizon terwijl we kooplieden horen roepen.

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Bekijk het kroonjuweel van Nederland door de ogen van Noa Brooklyn, een zogeheten Collector die door de Zaindaris is grootgebracht. Deze Collector dient de balans van de wereld te handhaven, waarbij we een schuld van The Originals dienen te innen. Deze Originals maken namelijk misbruik van macht, maar ook van de tijd, waardoor ze een eeuwig leven kennen. Wie de Originals zijn, is aan jou om uit te zoeken.

Mocht de game een beetje doen denken aan Assassin's Creed, dan kan dat kloppen. 1666: Amsterdam is namelijk in ontwikkeling bij Panache Games, een studio opgericht door nozem Patrice Désilets, creative director van onder andere Prince of Persia: The Sands of Time en Assassin's Creed.

1666: Amsterdam kent nog geen exacte releasedatum. De game is echter al speelbaar. Op Steam prijkt namelijk nu de 1666: Amsterdam Prologue, een dertig minuten durende demo van de game.

Bron: Panache Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot 1666: Amsterdam
1666: Amsterdam

Ontwikkelaar

Panache Digital Games

Uitgever

Panache Digital Games

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 11:39

Ja tof! Heel leuk om Amsterdam in een game te zien.

0
Avatar Anita
Anita
Gameliner
4 weken geleden om 10:46

Dit zit er heel vet uit!

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 10:31

Deze trailer vond ik ook wel nice, alleen jammer dat het in Amsterdam is 😜

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 07:16

Als cat-person moet ik deze game natuurlijk spelen. Ziet er trouwens goed uit!

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 07:08

Ik hoop oprecht dat de game ook naar consoles komt. Vind het er gruwelijk uitzien.

2
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 02:44

Grote verrassing! Ik dacht niet dat we deze game nog zouden gaan zien.

0
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