Werp een uitgebreide blik over EA Sports FC 27 Carrière

Zoals we gewend zijn lanceert ook EA Sports FC 27 met een Carrière-modus. Check hier de features; van hernieuwde transfers tot dynamische ontwikkelingen.

De transfermarkt wordt flink op de schop genomen in EA Sports FC 27. Je hoeft niet meer dezelfde animaties aan te staren; ditmaal gaan de deals via de telefoon en moeten ervoor zorgen dat het allemaal een tandje sneller gaat. Nieuwe onderhandelingstactieken, inclusief prestatie- en terugkoopclausules, geven managers meer handvaten om een deal te maken, terwijl EA Sports erop hamert dat onderlinge relaties tussen clubs belangrijker zijn dan ooit. Dynamische ALG's weerspiegelen de vorm, het moraal en de fitheid van spelers bij elke club; wat uiteraard weer extra impact heeft op de onderhandelingen. Een speler in zijn/haar prime kost de hoofdprijs, maar door het spelletje slim te spelen, kan je nog weleens een goede deal scoren. Check hieronder alle details.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.