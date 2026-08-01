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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Werp een uitgebreide blik over EA Sports FC 27 Carrière

Door Bram Noteboom
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Zoals we gewend zijn lanceert ook EA Sports FC 27 met een Carrière-modus. Check hier de features; van hernieuwde transfers tot dynamische ontwikkelingen.

De transfermarkt wordt flink op de schop genomen in EA Sports FC 27. Je hoeft niet meer dezelfde animaties aan te staren; ditmaal gaan de deals via de telefoon en moeten ervoor zorgen dat het allemaal een tandje sneller gaat. Nieuwe onderhandelingstactieken, inclusief prestatie- en terugkoopclausules, geven managers meer handvaten om een deal te maken, terwijl EA Sports erop hamert dat onderlinge relaties tussen clubs belangrijker zijn dan ooit. Dynamische ALG's weerspiegelen de vorm, het moraal en de fitheid van spelers bij elke club; wat uiteraard weer extra impact heeft op de onderhandelingen. Een speler in zijn/haar prime kost de hoofdprijs, maar door het spelletje slim te spelen, kan je nog weleens een goede deal scoren. Check hieronder alle details.

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EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: EA Sports
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5255 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot EA Sports FC 27
EA Sports FC 27

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

25 september 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
17 minuten geleden

Ik speel dit ook jaarlijks. Wel pijnlijk dat we van Ea niets anders zien dit jaar. Waar is bijvoorbeeld die Iron man game gebleven?

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
28 minuten geleden bewerkt

Eigenlijk de enigste mode dit ik speel in EAFC en heel soms een paar Squad Battles matches.

Carriere mode had/heeft wel vernieuwingen nodig, dus ben benieuwd.

Ben ook benieuwd of ze de Switch 2 versie nu 60fps maken. Dit gaat wel het geval wezen met de nieuwe Madden game en zoals nu lijkt de nieuwe NBA 2k ook.

Ben overigens ook benieuwd naar de gratis League Mode toevoeging die eFootball Kick-Off gaat krijgen.

0
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