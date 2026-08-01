Werp een uitgebreide blik over EA Sports FC 27 Carrière
Zoals we gewend zijn lanceert ook EA Sports FC 27 met een Carrière-modus. Check hier de features; van hernieuwde transfers tot dynamische ontwikkelingen.
De transfermarkt wordt flink op de schop genomen in EA Sports FC 27. Je hoeft niet meer dezelfde animaties aan te staren; ditmaal gaan de deals via de telefoon en moeten ervoor zorgen dat het allemaal een tandje sneller gaat. Nieuwe onderhandelingstactieken, inclusief prestatie- en terugkoopclausules, geven managers meer handvaten om een deal te maken, terwijl EA Sports erop hamert dat onderlinge relaties tussen clubs belangrijker zijn dan ooit. Dynamische ALG's weerspiegelen de vorm, het moraal en de fitheid van spelers bij elke club; wat uiteraard weer extra impact heeft op de onderhandelingen. Een speler in zijn/haar prime kost de hoofdprijs, maar door het spelletje slim te spelen, kan je nog weleens een goede deal scoren. Check hieronder alle details.
EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
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Ik speel dit ook jaarlijks. Wel pijnlijk dat we van Ea niets anders zien dit jaar. Waar is bijvoorbeeld die Iron man game gebleven?
Eigenlijk de enigste mode dit ik speel in EAFC en heel soms een paar Squad Battles matches.
Carriere mode had/heeft wel vernieuwingen nodig, dus ben benieuwd.
Ben ook benieuwd of ze de Switch 2 versie nu 60fps maken. Dit gaat wel het geval wezen met de nieuwe Madden game en zoals nu lijkt de nieuwe NBA 2k ook.
Ben overigens ook benieuwd naar de gratis League Mode toevoeging die eFootball Kick-Off gaat krijgen.