Super Mario Sunshine onderweg naar Nintendo Switch Online

Super Mario Sunshine, wahoo! De GameCube-klassieker komt in augustus te verschijnen via Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Ah, Super Mario Sunshine. De meningen zijn altijd verdeeld geweest over deze platformer in de geliefde Mario-reeks. Voor de ene fan bungelt deze zonnige game ergens onderaan de lijst, terwijl andere fanatiekelingen juist zweren bij het genot dat F.L.U.D.D. heet. Wat je mening ook is: binnenkort krijg je de kans om Super Mario Sunshine te ervaren op moderne hardware. Vanaf 13 augustus 2026 is de titel namelijk te spelen op de Nintendo Switch 2 via Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Leden van deze abonnementsdienst kunnen van de game genieten via het GameCube Classics-programma. Daarnaast worden de Virtual Boy games 'Zero Racers' en 'D-hopper' vanaf 4 augustus vrijgegeven.

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