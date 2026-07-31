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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Super Mario Sunshine onderweg naar Nintendo Switch Online

Door Bram Noteboom
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Super Mario Sunshine, wahoo! De GameCube-klassieker komt in augustus te verschijnen via Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Ah, Super Mario Sunshine. De meningen zijn altijd verdeeld geweest over deze platformer in de geliefde Mario-reeks. Voor de ene fan bungelt deze zonnige game ergens onderaan de lijst, terwijl andere fanatiekelingen juist zweren bij het genot dat F.L.U.D.D. heet. Wat je mening ook is: binnenkort krijg je de kans om Super Mario Sunshine te ervaren op moderne hardware. Vanaf 13 augustus 2026 is de titel namelijk te spelen op de Nintendo Switch 2 via Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Leden van deze abonnementsdienst kunnen van de game genieten via het GameCube Classics-programma. Daarnaast worden de Virtual Boy games 'Zero Racers' en 'D-hopper' vanaf 4 augustus vrijgegeven.

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Hoe zou jij Super Mario Sunshine ranken? Laat het ons weten!

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5251 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

4 oktober 2002

Platforms

GC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
9 minuten geleden

Sunshine paar maanden terug gespeeld in de Super Mario All Stars 3D collectie met de NSO GameCube controller.

Was goed bevallen maar wat is deze game pittig vergeleken met de ander Mario games.
Vroeger op de Gamcube heb ik hem uitgespeeld maar weet niet of ik dat nu ga halen.

Wat dat betreft zijn de andere Mario games toegankelijker en snap waarom Miyamoto terugkijkend vind dat hij Sunhine niet toegankelijk vind voor de massa.

0
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl6 Combo Juggler
18 minuten geleden

Wilde Sunshine laatst nog spelen maar ik dacht nee ik wacht wel op de NSO versie want daar kan ik lekker quicksaven. Lekker dat ie komt eindelijk!

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl8 Achievement Hunter
34 minuten geleden

Wel leuk dat ze dit nu doen en ben er helemaal voorstander van. Echter is de Mario All Star edition nu zowat niks meer waard aangezien je alle games op een andere manier kan spelen.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Eerlijk gezegd, heerlijke game, goede machenics alleen tijdens de game zelf hoef je ze niet veel te gebruiken, wat jammer is want het had meer kunnen zijn daardoor. Ga m wel effe spelen.

0
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Ondergewaardeerde Mario dit, hopelijk krijgt het hierna wat meer waardering ook onder het publiek

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Ik heb de NSO uitbreiding nog niet. Dat komt ook omdat ik de meeste GameCube games die er toe doen gewoon heb. Op zolder heb ik m nog aangesloten op een klein tv-tje maar t is daar nu te warm om lekker te zitten. Afgelopen winter heb ik daar nog StarFox Adventures en F-Zero zitten spelen.

Super Mario Sunshine is een aparte game. Ik weet dat ik m best veel gespeeld heb, maar ik weet niet of ik m ooit heb uitgespeeld. Ik kwam wel steeds terug naar t spel. Echter na t GameCube tijdperk niet meer aangeraakt. Mss een keer weer proberen.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Graag ook Star Fox adventures, Metroid prime 2 echoes. Star Fox Assault en Twilight Princess. Gamecube nso is een beetje karig namelijk. Wel een mooie toevoeging.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Dat is lang geleden zeg dat ik deze game heb gespeeld. Misschien met de tijd weer eens een poging wagen.

0
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