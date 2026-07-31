Super Mario Sunshine onderweg naar Nintendo Switch Online
Super Mario Sunshine, wahoo! De GameCube-klassieker komt in augustus te verschijnen via Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
Ah, Super Mario Sunshine. De meningen zijn altijd verdeeld geweest over deze platformer in de geliefde Mario-reeks. Voor de ene fan bungelt deze zonnige game ergens onderaan de lijst, terwijl andere fanatiekelingen juist zweren bij het genot dat F.L.U.D.D. heet. Wat je mening ook is: binnenkort krijg je de kans om Super Mario Sunshine te ervaren op moderne hardware. Vanaf 13 augustus 2026 is de titel namelijk te spelen op de Nintendo Switch 2 via Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Leden van deze abonnementsdienst kunnen van de game genieten via het GameCube Classics-programma. Daarnaast worden de Virtual Boy games 'Zero Racers' en 'D-hopper' vanaf 4 augustus vrijgegeven.
Hoe zou jij Super Mario Sunshine ranken? Laat het ons weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Sony reageert op kritiek over verdwijnen van fysieke PlayStation-games
Sony heeft tijdens de earnings call van 31 juli gereageerd op de kritiek op het verdwijnen van fysieke PlayStation-games. Het plan wordt echter doorgezet.23 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Krijg de LEGO Astro Bot-set als gift bij PlayStation-set
Volgens leaker BrickTapNews verschijnt op 1 oktober een LEGO Astro Bot-set als gift-with-purchase bij de nog te verschijnen LEGO PlayStation-console.3 reacties
-
Trailer
Speel spoedig de volledige Snake-saga van Metal Gear Solid
Hoe gaat het verhaal van Snake verder na Snake Eater? Daar kom je spoedig achter dankzij de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2!0 reacties
-
Nieuws
Age of Empires is nog niet klaar met 2026
Alsof we in 2026 niet genoeg zijn getrakteerd op nieuwe Age of Empires-content, doet Microsoft er nog een schepje bovenop in de tweede helft van dit jaar.1 reactie
Sunshine paar maanden terug gespeeld in de Super Mario All Stars 3D collectie met de NSO GameCube controller.
Was goed bevallen maar wat is deze game pittig vergeleken met de ander Mario games.
Vroeger op de Gamcube heb ik hem uitgespeeld maar weet niet of ik dat nu ga halen.
Wat dat betreft zijn de andere Mario games toegankelijker en snap waarom Miyamoto terugkijkend vind dat hij Sunhine niet toegankelijk vind voor de massa.
Wilde Sunshine laatst nog spelen maar ik dacht nee ik wacht wel op de NSO versie want daar kan ik lekker quicksaven. Lekker dat ie komt eindelijk!
Wel leuk dat ze dit nu doen en ben er helemaal voorstander van. Echter is de Mario All Star edition nu zowat niks meer waard aangezien je alle games op een andere manier kan spelen.
Eerlijk gezegd, heerlijke game, goede machenics alleen tijdens de game zelf hoef je ze niet veel te gebruiken, wat jammer is want het had meer kunnen zijn daardoor. Ga m wel effe spelen.
Ondergewaardeerde Mario dit, hopelijk krijgt het hierna wat meer waardering ook onder het publiek
Ik heb de NSO uitbreiding nog niet. Dat komt ook omdat ik de meeste GameCube games die er toe doen gewoon heb. Op zolder heb ik m nog aangesloten op een klein tv-tje maar t is daar nu te warm om lekker te zitten. Afgelopen winter heb ik daar nog StarFox Adventures en F-Zero zitten spelen.
Super Mario Sunshine is een aparte game. Ik weet dat ik m best veel gespeeld heb, maar ik weet niet of ik m ooit heb uitgespeeld. Ik kwam wel steeds terug naar t spel. Echter na t GameCube tijdperk niet meer aangeraakt. Mss een keer weer proberen.
Graag ook Star Fox adventures, Metroid prime 2 echoes. Star Fox Assault en Twilight Princess. Gamecube nso is een beetje karig namelijk. Wel een mooie toevoeging.
Dat is lang geleden zeg dat ik deze game heb gespeeld. Misschien met de tijd weer eens een poging wagen.