Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Gears of War: E-Day-multiplayer biedt zowel PvP- als PvE-actie

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Gears of War: E-Day heeft multiplayer in huis voor alle soorten spelers. Check hier de nieuwste details over Horde Siege en Versus!

Voor de PvE-fans is er Horde Siege; een evolutie op de welbekende Horde Mode. Met twaalf spelers in totaal (onderverdeeld in teams van drie) neem je het op tegen de Locust op de grootste maps die de franchise tot nu toe heeft gezien. Elk team krijgt eigen missies om te voltooien, maar je kan natuurlijk elkaar bijstaan. Met specifieke classes en side-objectives die je team belonen wanneer je ze weet te voltooien, valt er genoeg diepgang te vinden in Horde Siege.

Maar als je liever je medemens aan duigen schiet, dan kan je natuurlijk Versus induiken. De klassieke PVP-ervaring is verder ontwikkeld dankzij de nieuwe movement-mechanics van E-Day, dus je hoeft niet alleen tussen muren te stuiteren en shotgun-kills te scoren. Nee, iedereen begint met dezelfde load-out en het is een combinatie van skill, communicatie en gedurfde plays die ervoor zorgen dat je de overwinning over de streep trekt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Gears of War: E-Day is beschikbaar op 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S. Wil je eerder met de game aan de slag? Dat kan, want de Early Access Beta is toegankelijk voor de spelers die een pre-order plaatsen of een Game Pass Ultimate / PC abonnement. Van 13 t/m 17 augustus 2026 loopt de open bèta.

Bron: XBOX
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5250 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Video gezien. Geen battlepass, Metallica premium content, 12 player pve zag er wreed uit, en natuurlijk de 4v4. Als de spelersaantallen nou ook lekker stabiel blijven, dan kan dit een game zijn die lang vooruit kan.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord