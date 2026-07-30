Gears of War: E-Day-multiplayer biedt zowel PvP- als PvE-actie
Gears of War: E-Day heeft multiplayer in huis voor alle soorten spelers. Check hier de nieuwste details over Horde Siege en Versus!
Voor de PvE-fans is er Horde Siege; een evolutie op de welbekende Horde Mode. Met twaalf spelers in totaal (onderverdeeld in teams van drie) neem je het op tegen de Locust op de grootste maps die de franchise tot nu toe heeft gezien. Elk team krijgt eigen missies om te voltooien, maar je kan natuurlijk elkaar bijstaan. Met specifieke classes en side-objectives die je team belonen wanneer je ze weet te voltooien, valt er genoeg diepgang te vinden in Horde Siege.
Maar als je liever je medemens aan duigen schiet, dan kan je natuurlijk Versus induiken. De klassieke PVP-ervaring is verder ontwikkeld dankzij de nieuwe movement-mechanics van E-Day, dus je hoeft niet alleen tussen muren te stuiteren en shotgun-kills te scoren. Nee, iedereen begint met dezelfde load-out en het is een combinatie van skill, communicatie en gedurfde plays die ervoor zorgen dat je de overwinning over de streep trekt.
Gears of War: E-Day is beschikbaar op 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S. Wil je eerder met de game aan de slag? Dat kan, want de Early Access Beta is toegankelijk voor de spelers die een pre-order plaatsen of een Game Pass Ultimate / PC abonnement. Van 13 t/m 17 augustus 2026 loopt de open bèta.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Friendly Reminder
Friendly Reminder: Gears of War: E-Day Multiplayer Reveal start 30 juli om 15:00
Gears of War: E-Day laat vandaag (30 juli 2026) om 15:00 de multiplayer zien. Bekijk de onthulling van Horde Siege, PvP en meer tijdens de livestream.5 reacties
-
Lijstjes
Lijstjes: GTA 6 is leuk, maar deze 16 games komen ook in 2026
Ben je het gezwets over GTA 6 helemaal zat? Geen probleem, 2026 kent namelijk nog veel meer gamereleases! Verlies deze 16 games in 2026 niet uit het oog!73 reacties
-
Nieuws
Xbox maakt meer exclusives, maar focus niet op singleplayers
Xbox-topmannen Matt Booty en Matthew Ball proberen de exclusiviteitsstrategie van Microsoft uit te leggen, maar laten daarmee veel vragen onbeantwoord.35 reacties
-
Trailer
The Coalition pompt er een Gears of War E-Day Raven Extract Cinematic uit
De marketingmachine achter Gears of War E-Day knettert harder dan een Lancer op volle toeren, wat blijkt uit de nieuwe Raven Extract Cinematic trailer.10 reacties
Video gezien. Geen battlepass, Metallica premium content, 12 player pve zag er wreed uit, en natuurlijk de 4v4. Als de spelersaantallen nou ook lekker stabiel blijven, dan kan dit een game zijn die lang vooruit kan.