Gears of War: E-Day-multiplayer biedt zowel PvP- als PvE-actie

Gears of War: E-Day heeft multiplayer in huis voor alle soorten spelers. Check hier de nieuwste details over Horde Siege en Versus!

Voor de PvE-fans is er Horde Siege; een evolutie op de welbekende Horde Mode. Met twaalf spelers in totaal (onderverdeeld in teams van drie) neem je het op tegen de Locust op de grootste maps die de franchise tot nu toe heeft gezien. Elk team krijgt eigen missies om te voltooien, maar je kan natuurlijk elkaar bijstaan. Met specifieke classes en side-objectives die je team belonen wanneer je ze weet te voltooien, valt er genoeg diepgang te vinden in Horde Siege.

Maar als je liever je medemens aan duigen schiet, dan kan je natuurlijk Versus induiken. De klassieke PVP-ervaring is verder ontwikkeld dankzij de nieuwe movement-mechanics van E-Day, dus je hoeft niet alleen tussen muren te stuiteren en shotgun-kills te scoren. Nee, iedereen begint met dezelfde load-out en het is een combinatie van skill, communicatie en gedurfde plays die ervoor zorgen dat je de overwinning over de streep trekt.

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Gears of War: E-Day is beschikbaar op 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S. Wil je eerder met de game aan de slag? Dat kan, want de Early Access Beta is toegankelijk voor de spelers die een pre-order plaatsen of een Game Pass Ultimate / PC abonnement. Van 13 t/m 17 augustus 2026 loopt de open bèta.