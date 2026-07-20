Xbox maakt meer exclusives, maar focus niet op singleplayers
Ken je dat moment waarop je iets eenvoudigs probeert uit te leggen, maar de uitleg het alleen maar complexer maakt? Zo is ook een beetje het geval geweest in een GamesRadar-interview met Xbox chief strategy officer Matthew Ball en chief content officer Matt Booty.
Het doel van het interview met Booty en Ball kende een duidelijke functie. Gezamenlijk wil het duo namelijk benadrukken dat de focus van Microsoft ligt op het laten groeien van Xbox. Zo opent Ball met:
“I can assure you, Gears of War: E-Day and Clockwork Revolution are not the only titles we're planning, [...] To grow a platform like ours, you have to have exclusive games and services. These are not going to be the only two titles.”
Het daadwerkelijke plan is echter niet helemaal duidelijk. Eerder ging het gerucht dat de exclusiviteit voor Gears of War: E-Day vlak voor de release van de recente trailer is besloten. Games zoals Fable en Halo: Campaign Evolvedverschijnen echter nog wel op PlayStation-consoles, voornamelijk door schriftelijke afspraken.
Hoe loopt zo'n exclusiviteitsbesluit dan bij Microsoft? Daar doet Matt Booty nogal vaag over. Eerder zei Booty nog dat dat besluit per game werd genomen. Nu zegt Booty echter dat grootschalige live-servicegames multiplatform zijn. Maar tegelijkertijd zegt hij ook dat niet alle singleplayergames een Xbox-exclusive worden:
“I wouldn't overly fixate on single-player, [...] I think that's a good rule of thumb, but it certainly isn't something that's carved in stone. [...] We are the stewards of over 20 game franchises that have made a billion dollars in their lifetime. There are a lot of different games in our portfolio, and we have to think about how different games serve different purposes within it.”
Volgens Matthew Ball heeft Microsoft echter wel een raamwerk voor het bepalen van de exclusiviteit van een game, maar bij het uitleggen daarvan worden we eveneens niets wijzer. Zo zegt Ball het volgende:
“We have a framework for these selections, including how we evaluate them. I recognize that this approach is not obvious to all of our players, and we are committed to making this clearer.”
En juist door die laatste uitspraak worden we letterlijk niets wijzer. Eén ding is echter wel duidelijk: de Xbox-exclusivestrategie lijkt allesbehalve zeker te zijn. De kans is dan ook groot dat blockbusters zoals het bevestigde Fallout 5 gewoon multiplatform komen te verschijnen.
Lees zeker even het volledige interview door, het is namelijk een flinke lap tekst boordevol informatie. Wat vinden jullie van de huidige Xbox-strategie? Is het een schot in de roos, of zie je door de uitspraken het bos niet meer? Laat het weten in onderstaande comments (also; keep it clean).
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😍 Gears of War: E-Day 😍
Afijn, Microsoft maakt het zichzelf zo onnodig lastig. Maar daar zijn ze wel de beste in geworden de afgelopen 10-15 jaar xD
Exclusiviteit heeft ook weinig zin als je de prijs van de console naar 800 euro verhoogt.
En bij het bestuderen van de jaarcijfers besluit men weer compleet de andere kant op te gaan.
Zowel Sony als Microsoft zijn zee tankers die bewegen en draaien als een jetski en bij iedere bocht flikkert een deel van de containers (wij) eraf welke uiteindelijk weer ergens aan land komt, maar de meesten stappen (voorlopig) niet meer op.
Ik denk dat de grote titels nog steeds multiplatform gaan zijn. Geloof er niks van dat bijvoorbeeld Fallout 5 exclusive wordt.
Alleen de wat kleinere titels zullen exclusive worden.
Business as usual toch? Op c-level niveau komt er nooit iets concreets naar buiten richting het publiek, alleen maar corporate bullshit bingo woorden.