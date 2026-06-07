De XBOX Games Showcase is ten einde gekomen en je weet wat dat betekent. De Gears of War: E-Day Direct is losgebarsten! Lees hier alles wat je moet weten.

Er kwamen veel titels voorbij, maar we kunnen Gears of War: E-Day Direct wel labelen als de hoofdattractie. Tijdens een uitgebreide video lieten de ontwikkelaars bij The Coalition meer los over de gameplay, combat, personages en setting. De brute third-person actie is weer terug en het bloed klotst tegen de betonnen pilaren. Er is veel tijd gestoken in de visuals, maar ook de audio kan op vergelijkbare behandeling rekenen. Het klinkt weer lekker zwaar, crunchy en onheilspellend, zoals we verwachten van een gloednieuwe Gears of War-game. De Locust daarentegen zijn weer tot de tanden toe bewapend met specifieke vaardigheden en zwaar wapentuig.

Het verhaal van Gears of War: E-Day

Qua verhaal is er bewust gekozen voor een prequel. Gears of War: E-Day zoomt in op een van de belangrijkste evenementen in de lore: Emergence Day. E-Day vertelt daarbij twee origineverhalen. Het eerste narratief gaat over het begin van de Locust-oorlog. De invasie van de genadeloze monsters die uit de grond kwamen. Het tweede is het ontstaan van een broederschap: de geboorte van Bravo Squad. Marcus Fenix, Dom Santiago en meer vertolken grote rollen in E-Day; wat natuurlijk logisch is gezien hun belangrijke rollen in de originele trilogie. Echter, de hechte vriendschap moet nog flinke meters maken in E-Day. Na het verlies dan Dom's broer, Carlos Santiago, voelt hun relatie in eerste opzicht 'afstandelijk'.

Gelukkig blijft die afstand beperkt tot het verhaal in eerste instantie, want voor de co-op kun je lekker knus tegen elkaar zitten. Gears of War: E-Day ondersteunt namelijk couch co-op. Via online multiplayer kun je zelfs met vier spelers tegelijkertijd het opnemen tegen de Locust.

Meer over Gears of War: E-Day multiplayer

De multiplayer van Gears of War: E-Day werd ook volop besproken. Spelers kunnen gebruikmaken van verbeterde movement-tech, terwijl de coverage-systemen ook op de schop zijn genomen. De gameplay oogt per definitie een stuk rapper en soepeler. Spelers krijgen op bekende slagvelden meer mogelijkheden om de oppositie te verrassen. Gears of War: E-Day lanceert verder met diverse multiplayer-modi en -maps. Van Horde Siege, een nieuwe PvE-modus voor 12 spelers waarin drie teams Kalona verdedigen in grotere steden, tot sweaty 4v4 PvP-potjes: er is voor ieder wat wils.

De open bèta van Gears of War: E-Day begint later in de zomer. Vroegtijdige toegang tot het eerste weekend is exclusief voorbehouden aan spelers die een versie van de game in de pre-order hebben staan, of aan abonnees van Game Pass Ultimate of PC Game Pass. Het gaat om het weekend van 6 augustus 2026.

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Geld over? Overweeg de Gears of War: E-Day Collector's Edition

Ben je nou helemaal omver geblazen door de game en wil je per direct je geld er tegenaan smijten? Dat kan, maar denk eventjes goed na welke editie je het liefste in de armen sluit. De Collector's Edition is namelijk recent uit de doeken gedaan en is ideaal voor de spelers die hun vakantiegeld vooral in verzamelitems investeren.

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Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S. Zoals XBOX al zei tijdens de showcase: de actiegame is en blijft een XBOX console exclusieve titel. Wat vond jij van de reveal? Laat het ons vooral weten!