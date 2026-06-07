Lees hier het volledige overzicht van XBOX-exclusieve Gears of War: E-Day
De XBOX Games Showcase is ten einde gekomen en je weet wat dat betekent. De Gears of War: E-Day Direct is losgebarsten! Lees hier alles wat je moet weten.
Er kwamen veel titels voorbij, maar we kunnen Gears of War: E-Day Direct wel labelen als de hoofdattractie. Tijdens een uitgebreide video lieten de ontwikkelaars bij The Coalition meer los over de gameplay, combat, personages en setting. De brute third-person actie is weer terug en het bloed klotst tegen de betonnen pilaren. Er is veel tijd gestoken in de visuals, maar ook de audio kan op vergelijkbare behandeling rekenen. Het klinkt weer lekker zwaar, crunchy en onheilspellend, zoals we verwachten van een gloednieuwe Gears of War-game. De Locust daarentegen zijn weer tot de tanden toe bewapend met specifieke vaardigheden en zwaar wapentuig.
Het verhaal van Gears of War: E-Day
Qua verhaal is er bewust gekozen voor een prequel. Gears of War: E-Day zoomt in op een van de belangrijkste evenementen in de lore: Emergence Day. E-Day vertelt daarbij twee origineverhalen. Het eerste narratief gaat over het begin van de Locust-oorlog. De invasie van de genadeloze monsters die uit de grond kwamen. Het tweede is het ontstaan van een broederschap: de geboorte van Bravo Squad. Marcus Fenix, Dom Santiago en meer vertolken grote rollen in E-Day; wat natuurlijk logisch is gezien hun belangrijke rollen in de originele trilogie. Echter, de hechte vriendschap moet nog flinke meters maken in E-Day. Na het verlies dan Dom's broer, Carlos Santiago, voelt hun relatie in eerste opzicht 'afstandelijk'.
Gelukkig blijft die afstand beperkt tot het verhaal in eerste instantie, want voor de co-op kun je lekker knus tegen elkaar zitten. Gears of War: E-Day ondersteunt namelijk couch co-op. Via online multiplayer kun je zelfs met vier spelers tegelijkertijd het opnemen tegen de Locust.
Meer over Gears of War: E-Day multiplayer
De multiplayer van Gears of War: E-Day werd ook volop besproken. Spelers kunnen gebruikmaken van verbeterde movement-tech, terwijl de coverage-systemen ook op de schop zijn genomen. De gameplay oogt per definitie een stuk rapper en soepeler. Spelers krijgen op bekende slagvelden meer mogelijkheden om de oppositie te verrassen. Gears of War: E-Day lanceert verder met diverse multiplayer-modi en -maps. Van Horde Siege, een nieuwe PvE-modus voor 12 spelers waarin drie teams Kalona verdedigen in grotere steden, tot sweaty 4v4 PvP-potjes: er is voor ieder wat wils.
De open bèta van Gears of War: E-Day begint later in de zomer. Vroegtijdige toegang tot het eerste weekend is exclusief voorbehouden aan spelers die een versie van de game in de pre-order hebben staan, of aan abonnees van Game Pass Ultimate of PC Game Pass. Het gaat om het weekend van 6 augustus 2026.
Geld over? Overweeg de Gears of War: E-Day Collector's Edition
Ben je nou helemaal omver geblazen door de game en wil je per direct je geld er tegenaan smijten? Dat kan, maar denk eventjes goed na welke editie je het liefste in de armen sluit. De Collector's Edition is namelijk recent uit de doeken gedaan en is ideaal voor de spelers die hun vakantiegeld vooral in verzamelitems investeren.
Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S. Zoals XBOX al zei tijdens de showcase: de actiegame is en blijft een XBOX console exclusieve titel. Wat vond jij van de reveal? Laat het ons vooral weten!
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Hier gaan we binnenkort voor aan de Xbox en dan gaan we lekker gamepass aanzetten en gaan met al de geweldige gamepass games van dit en volgend jaar.
Man man man.. Ik had verwacht dat Gears E-day een spinoff zou zijn maar op een kleine schaal. Omdat het verhaal in Gears 5 nog onafgemaakt is, we daar alle huidige canon characters hebben en de wereld daar goed is uitgediept, dacht ik echt dat dit een zoethoudertje zou zijn tot Gears 6..
Maar HOLY SH!T.. Weggeblazen was ik. Tuurlijk, ENORM veel bias vanuit mijn kant want ik ben voor gears wat @Coola voor Ubisoft is, hahah!
Zag er echt enorm vet uit, ongelooflijke graphics. En de stad die helemaal in gears 1 style was (gridlock'ish), en de destruction op grote schaal.. De co-op en wat je kunt doen.. Ja, ik ben echt hyped ervoor!
Zat heel erg te twijfelen waarvoor ik de game ging halen.. Ps5 pro? Xbox series x ? PC lastig want die loopt niet zo lekker meer.. Maar toen viel de ps5 pro af omdat het exclusief wordt, en ben niet zo heel blij met mijn xbox series x, dus dan blijft pc over. Dussss, ga upgraden naar een nieuwe pc met een rtx 5080/Ryzen 7 9800X3D. Ben ik voorlopig even toekomst-proof en kan ik deze game in zijn volle glorie spelen. Kan het niet anders verantwoorden aan mijzelf dat ik dit gewoon op de beste manier moet ervaren. Maakt de upgrade het helemaal waard voor mij!
Vraag me alleen af wat ze met de multiplayer PvP gaan doen? Ik zag namelijk totaal geen bouncing in de gameplay trailer die we te zien kregen, of van het ontwikkelteam die over de game praatte er na (werd wel langdradig zeg.. Zelfs als massieve gears fan dacht ik dat ze wel mochten opschieten ipv allemaal sh!t laten zien die op dat moment niet boeide zoals hoe de muziek/sound effects werden gemaakt, haha!). Krijgen we nu dus een nieuwe gears zonder bouncing of heel weinig en wordt het totale PvP verandert? Ze hadden het ook alleen over de horde modus (co op online) maar heb zeer weinig van de PvP/versus modus gehoord.
Wel een open beta, en aangezien ik de game pre-order kan ik er eerder mee aan de slag dus ben heel benieuwd hoe het gaat voelen..
Alleen de campaign voelde/zag er zo vet uit, daarvoor wil ik al upgraden en het gewoon meemaken. Maar uiteraard super benieuwd naar de versus modus en hoe dat gaat zijn, vooral omdat we nu ook kunnen sliden/springen.
Maar als het nog niet duidelijk was; Wat ben ik hier VRESELIJK hyped voor zeg, hahah!
(Excuses voor het schrijven van een boek, maar moet het gewoon even kwijt, hahah! xD)
Leuk hoor de strategy van Xbox om weer nee te tellen in de gaming wereld. Maar het is wel een grote pot mosterd na de maaltijd. Veel gamers hebben nu een PS5 / Switch2 / of gamepc aangeschaft. Niemand zit meer te wachten op probeersels van micrisoft. Maar wens ze veel succes met Gears-Eday....
En vergeet split screen niet he, heel veel + punten zijn dat.
Echt heel vet deze prequel..
Vet. Jammer dat ik geen Xbox heb. Of eigenlijk: jammer dat je alleen op Xbox komt.