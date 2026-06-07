Releasedatum en gameplay van Gears of War: E-Day onthuld

De XBOX Games Showcase trapt af met een actievolle gameplaytrailer van Gears of War: E-Day. Naast de eerste blik op de gameplay, is er nu ook een releasedatum aangekondigd.

In Gears of War: E-Day maken spelers kennis met een nieuwe vijand, de Locust Horde. Deze angstaanjagende wezens komen niet uit de ruimte, maar breken vanuit de ondergrond naar de oppervlakte en ontketenen een verwoestende oorlog tegen de mensheid. Met de komst van de eerste gameplaydemo straalt het bloederige Gears-DNA er duidelijk vanaf en wordt duidelijk dat de game in oktober komt te verschijnen. Check de trailer hieronder.

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Gears of War: E-Day is vanaf 6 oktober beschikbaar voor Xbox Series X|S en pc.