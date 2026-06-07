Releasedatum en gameplay van Gears of War: E-Day onthuld
De XBOX Games Showcase trapt af met een actievolle gameplaytrailer van Gears of War: E-Day. Naast de eerste blik op de gameplay, is er nu ook een releasedatum aangekondigd.
In Gears of War: E-Day maken spelers kennis met een nieuwe vijand, de Locust Horde. Deze angstaanjagende wezens komen niet uit de ruimte, maar breken vanuit de ondergrond naar de oppervlakte en ontketenen een verwoestende oorlog tegen de mensheid. Met de komst van de eerste gameplaydemo straalt het bloederige Gears-DNA er duidelijk vanaf en wordt duidelijk dat de game in oktober komt te verschijnen. Check de trailer hieronder.
Gears of War: E-Day is vanaf 6 oktober beschikbaar voor Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
-
Trailer
The Coalition pompt er een Gears of War E-Day Raven Extract Cinematic uit
De marketingmachine achter Gears of War E-Day knettert harder dan een Lancer op volle toeren, wat blijkt uit de nieuwe Raven Extract Cinematic trailer.10 reacties
-
Poll
Poll: Wat is de beste Xbox Game Studios-franchise?
Xbox Games Showcase wist overtuigend onze vorige poll te winnen. Hoog tijd voor een nieuwe vraag! Wat is volgens jou de beste Xbox Game Studios-franchise?29 reacties
-
Nieuws
Gears of War: E-Day en andere XBOX-games behouden goedkoper prijskaartje
Terwijl de discussies over games die tachtig euro kosten doorwoekeren, prijst XBOX stilletjes de nieuwste producties een tientje goedkoper.27 reacties
-
Nieuws
Opvallend: XBOX plaatste Gears of War: E-Day-video met PS5-logo
Gears of War: E-Day maakte impact tijdens de XBOX Games Showcase 2026 als een console-exclusieve titel, maar hoe lang geleden is deze beslissing genomen?10 reacties
Het was wel een beetje te verwachten dat E-day Xbox console exclusive zou worden, maar toch vind ik het jammer. Gears is echt fantastisch, maar niet genoeg om een Xbox te kopen.
Ergens had ik een kleine hoop dat deze nog op PS5 zou komen, gezien de Gears of War Reloaded uitgebracht hadden op PS5.
Dan maar misschien ooit in de toekomst op een betere PC :)
Dit is mijn type game. Weinig tactiek, gewoon je magazijn leegpompen en alles slopen wat maar enigszins beweegt. Game ziet er soepel uit zonder dat ze veel hebben gedaan aan de gameplay die we kennen uit de voorgaande delen