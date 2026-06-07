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Releasedatum en gameplay van Gears of War: E-Day onthuld

Door Joey Visser

De XBOX Games Showcase trapt af met een actievolle gameplaytrailer van Gears of War: E-Day. Naast de eerste blik op de gameplay, is er nu ook een releasedatum aangekondigd.

In Gears of War: E-Day maken spelers kennis met een nieuwe vijand, de Locust Horde. Deze angstaanjagende wezens komen niet uit de ruimte, maar breken vanuit de ondergrond naar de oppervlakte en ontketenen een verwoestende oorlog tegen de mensheid. Met de komst van de eerste gameplaydemo straalt het bloederige Gears-DNA er duidelijk vanaf en wordt duidelijk dat de game in oktober komt te verschijnen. Check de trailer hieronder.

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Gears of War: E-Day is vanaf 6 oktober beschikbaar voor Xbox Series X|S en pc.

Bron: XBOX Games Showcase
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar GWO
GWO
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 22:53

Het was wel een beetje te verwachten dat E-day Xbox console exclusive zou worden, maar toch vind ik het jammer. Gears is echt fantastisch, maar niet genoeg om een Xbox te kopen.
Ergens had ik een kleine hoop dat deze nog op PS5 zou komen, gezien de Gears of War Reloaded uitgebracht hadden op PS5.

Dan maar misschien ooit in de toekomst op een betere PC :)

1
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 20:29

Dit is mijn type game. Weinig tactiek, gewoon je magazijn leegpompen en alles slopen wat maar enigszins beweegt. Game ziet er soepel uit zonder dat ze veel hebben gedaan aan de gameplay die we kennen uit de voorgaande delen

1
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