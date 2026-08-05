Dit weekend wordt de Gears of War: E-Day Open Beta afgetrapt. Benieuwd wat The Coalition voor je in petto heeft? Je leest hier alle details!

Update 05/08/2026: Na feedback van fans heeft The Coalition besloten om Versus (de PvP-modus) toe te voegen aan de Early Access-periode van de Open Beta. Zie hieronder de reactie:

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Origineel bericht: Er zijn twee startdatums voor de Open Beta. De 'Early Access' begint op 6 augustus 2026 en loopt tot en met 11 augustus 2026. Om deel te nemen aan deze sessie moet je Gears of War: E-Day in de pre-order hebben staan of een Game Pass Ultimate- / PC-abonnement in huis hebben. De tweede mogelijkheid vindt plaats op 13 augustus 2026 en loopt door tot en met 17 augustus 2026. Iedereen is welkom om hierbij aan te sluiten.

De 'Early Access' begint met de introductie van de PvE-modus Horde Siege. In deze gamemodus dienen spelers samen te werken om de Locust een halt toe te roepen. In het tweede weekend is Horde Siege nog steeds beschikbaar, maar ook de competitieve Versus-modus wordt aan de content-pool toegevoegd. Hieronder kan je precies lezen wat je kan verwachten qua wapens, level-caps, maps en meer:

Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S. Wanneer je meedoet aan de Open Beta, kun je rekenen op extra beloningen. Denk hierbij aan 'Crush the Bug'-customization voor je pantser, emblems, banners en meer.