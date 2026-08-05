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Update Dit kan je verwachten van de Gears of War: E-Day Open Beta

Door Bram Noteboom
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Dit weekend wordt de Gears of War: E-Day Open Beta afgetrapt. Benieuwd wat The Coalition voor je in petto heeft? Je leest hier alle details!

Update 05/08/2026: Na feedback van fans heeft The Coalition besloten om Versus (de PvP-modus) toe te voegen aan de Early Access-periode van de Open Beta. Zie hieronder de reactie:

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Origineel bericht: Er zijn twee startdatums voor de Open Beta. De 'Early Access' begint op 6 augustus 2026 en loopt tot en met 11 augustus 2026. Om deel te nemen aan deze sessie moet je Gears of War: E-Day in de pre-order hebben staan of een Game Pass Ultimate- / PC-abonnement in huis hebben. De tweede mogelijkheid vindt plaats op 13 augustus 2026 en loopt door tot en met 17 augustus 2026. Iedereen is welkom om hierbij aan te sluiten.

De 'Early Access' begint met de introductie van de PvE-modus Horde Siege. In deze gamemodus dienen spelers samen te werken om de Locust een halt toe te roepen. In het tweede weekend is Horde Siege nog steeds beschikbaar, maar ook de competitieve Versus-modus wordt aan de content-pool toegevoegd. Hieronder kan je precies lezen wat je kan verwachten qua wapens, level-caps, maps en meer:

Gears of War EDay Open Beta overzicht

Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S. Wanneer je meedoet aan de Open Beta, kun je rekenen op extra beloningen. Denk hierbij aan 'Crush the Bug'-customization voor je pantser, emblems, banners en meer.

Bron: The Coalition
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 18:22 bewerkt

Ik zag dus pas vandaag dat die gasten van TC (the coalition) hebben gezegd dat de early access beta (eerste week waarvoor je de game moet kopen) alleen horde mode is. Wtf man! Dat spelen wij niet eens. En elke beta in het verleden was altijd pvp, dus dit is gewoon een naaistreek van hun, want ze wisten best wel dat we er allemaal van uitgingen dat dit de pvp zou zijn.

Zonder dollen, maar heb dus 2 vrienden die deze week vrij hadden genomen om de beta te spelen, maar die hebben echt 3x niks met horde modus.. Vind het echt een domme en vooral sneaky, lelijke beslissing 👎🏻

Overigens moet ik er wel bij vermelden dat ik ook een paar vrienden heb die alleen pvp spelen normaal en geen horde, maar nu helemaal hyped zijn door de horde modus. Ziet er dus wel uit als een een modus die dik gaat worden. Maar nog steeds een k*t streek, haha!

(Maaaaaar, wel veel zin in de game.. zoals bekend.. hahaha 🤣🤪)

2
Avatar Hylke88
Hylke88
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 18:20

Zou dit ooit op de ps5 komen, ze hebben wel mega verlies gedraaid op de consoles

1
Avatar Cabron
Cabron
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 16:14

Vreemde keuze om de pvp niet beschikbaar te stellen voor het eerste weekend.

Persoonlijk geef ik niks om de pve modus dus zal het tweede weekend pas aansluiten

2
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