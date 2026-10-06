Tomb Raider: Legacy of Atlantis licht Lara's tegenhanger Larson uit
Crystal Dynamics heeft wederom een nieuwe aflevering uit de Tomb Raider: Legacy of Atlantis-minidoc uitgebracht. Dit keer zien we meer van Larson, de mannelijke tegenhanger van Lara Croft.
Hoewel we tot op heden voornamelijk meer hebben geleerd over de wereld van Tomb Raider: Legacy of Atlantis, vol vreemde wezens, is er ook ruimte voor menselijke personages. Zo zien we dit keer Larson in een ruim vijf minuten durende behind-the-scenes over het personage. De beelden tonen hoe Larson en Lara een prima chemie met elkaar lijken te hebben. Larson wordt gespeeld door Bradley Snedeker, een acteur die voornamelijk bijrollen in series zoals Two and a Half Men, Law & Order en Westworld heeft vervuld. Als stemacteur zijn er weinig vermeldingen van de acteur te vinden. Vreemd, want toegegeven: Snedeker heeft een heerlijke stem.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Nintendo Switch 2
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Windows (Code in Box)
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook -PC (Code in Box)
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Gameplay
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Trailer
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Als je van plan bent om Tomb Raider: Legacy of Atlantis voor de Nintendo Switch 2 te spelen, dan kun je deze vanaf nu pre-orderen.0 reacties
Kijk enorm uit naar deze game! Zoals de kiezelsteen hier al aangeeft, snap ik ook niet waarom er zo weinig meer aan de verbeelding overgelaten kan worden voor release, kijk de video dan ook niet.
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