Tomb Raider: Legacy of Atlantis licht Lara's tegenhanger Larson uit

Crystal Dynamics heeft wederom een nieuwe aflevering uit de Tomb Raider: Legacy of Atlantis-minidoc uitgebracht. Dit keer zien we meer van Larson, de mannelijke tegenhanger van Lara Croft.

Hoewel we tot op heden voornamelijk meer hebben geleerd over de wereld van Tomb Raider: Legacy of Atlantis, vol vreemde wezens, is er ook ruimte voor menselijke personages. Zo zien we dit keer Larson in een ruim vijf minuten durende behind-the-scenes over het personage. De beelden tonen hoe Larson en Lara een prima chemie met elkaar lijken te hebben. Larson wordt gespeeld door Bradley Snedeker, een acteur die voornamelijk bijrollen in series zoals Two and a Half Men, Law & Order en Westworld heeft vervuld. Als stemacteur zijn er weinig vermeldingen van de acteur te vinden. Vreemd, want toegegeven: Snedeker heeft een heerlijke stem.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.