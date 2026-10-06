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Tomb Raider: Legacy of Atlantis licht Lara's tegenhanger Larson uit

Door Rudy Wijnberg
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Crystal Dynamics heeft wederom een nieuwe aflevering uit de Tomb Raider: Legacy of Atlantis-minidoc uitgebracht. Dit keer zien we meer van Larson, de mannelijke tegenhanger van Lara Croft.

Hoewel we tot op heden voornamelijk meer hebben geleerd over de wereld van Tomb Raider: Legacy of Atlantis, vol vreemde wezens, is er ook ruimte voor menselijke personages. Zo zien we dit keer Larson in een ruim vijf minuten durende behind-the-scenes over het personage. De beelden tonen hoe Larson en Lara een prima chemie met elkaar lijken te hebben. Larson wordt gespeeld door Bradley Snedeker, een acteur die voornamelijk bijrollen in series zoals Two and a Half Men, Law & Order en Westworld heeft vervuld. Als stemacteur zijn er weinig vermeldingen van de acteur te vinden. Vreemd, want toegegeven: Snedeker heeft een heerlijke stem.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Crystal Dynamics
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2731 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Kijk enorm uit naar deze game! Zoals de kiezelsteen hier al aangeeft, snap ik ook niet waarom er zo weinig meer aan de verbeelding overgelaten kan worden voor release, kijk de video dan ook niet.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

The Rock snapt die drang van ontwikkelaars nooit echt waarom ze al zoveel uit de doeken willen doen voordat een game uitkomt… 🤷🏻‍♂️

1
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